O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na quarta-feira, 27, que será apresentada ao Congresso no ano que vem a isenção de Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês. A medida se trata de uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Fernando Haddad anunciou a isenção de Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês Foto: WILTON JUNIOR/Estadão

A tabela em vigor das alíquotas do IR garante a isenção até a renda média mensal de R$ 2.259,20. No entanto, atualmente podem ser isentos de IR aqueles que recebem até R$ 2.824, o equivalente a dois salários mínimos. Isso porque, desde fevereiro de 2024, o contribuinte pode optar pelo desconto simplificado de R$ 564,80, o que ampliou a isenção para outras rendas.

Abaixo, veja a tabela com as faixas salariais do IR em vigor:

Como calcular o Imposto de Renda?