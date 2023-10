Justiça homologa plano de recuperação judicial do Grupo Petrópolis, dono da cerveja Itaipava

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro homologou nesta terça-feira, 24, o plano de recuperação judicial do Grupo Petrópolis, dono das marcas de cerveja Itaipava, Petra, Crystal e do energético TNT, entre outras.

Com isso, o Grupo Petrópolis ganha a capacidade de retomar os investimentos em suas fábricas em todo o Brasil, aumentando a produção e garantindo a manutenção de postos de trabalho gerados direta e indiretamente pela empresa.

A juíza Elisabete Franco Longobardi, da 5ª Vara Empresarial, considerou cumpridas todas as exigências legais pelo plano. Em seu despacho, considerou que este tema foi “objeto de extenso debate” e que houve uma “maciça votação favorável à aprovação” do plano, “frente ao objetivo maior de preservação da empresa e sua função social”.

O plano de recuperação do grupo prevê o escalonamento da dívida em até dez anos, para honrar seus compromissos com os credores. Os valores devidos serão pagos integralmente, com correção monetária.

Cervejaria Petrópolis entrou em recuperação judicial Foto: VALERIA GONCALVEZ/AE

O plano foi aprovado em assembleia pela maioria dos credores em setembro. Quase todos os credores estavam presentes (1.139) e a maioria (1.098), ou 96,4%, votou a favor do plano. Eles respondiam por R$ 2,6 bilhões das dívidas da empresa sujeitas ao processo de recuperação judicial. Uma minoria de 41 credores, que representam R$ 532 milhões em créditos, rejeitou o plano. Houve abstenção de 24 credores, num total de R$ 587,3 milhões.