Lançamentos imobiliários no interior de SP disparam em 2024; veja em quais cidades

A cidade de São José do Rio Preto, distante 445 quilômetros (km) de São Paulo, foi a que mais aumentou o número de lançamentos imobiliários no primeiro semestre de 2024, de acordo com dados da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc). O volume de oferta de unidades no município, de cerca de 500 mil habitantes, saltou 255%.

A cidade, que tem a economia baseada no agronegócio e em serviços, ganhou projetos horizontais e verticais voltados ao público de baixa renda, que foram a maior parte dos lançamentos, assim como ocorre em todo o País, dado o volume de unidades. São José do Rio Preto é considerada uma das melhores cidades do Estado para morar e tem uma das melhores redes de saneamento básico do País.

PUBLICIDADE No médio e alto padrão, a incorporadora Tarraf atua na cidade, onde tem o empreendimento vertical Monreal by Tarraf, com unidades a partir de R$ 1,5 milhão. O projeto tem lazer completo, com academia, piscina e salão de festas, e os apartamentos têm 140 m², com três quartos, três ou quatro banheiros e duas vagas de estacionamento. Para 2025, a Tarraf prepara um lançamento em São José do Rio Preto chamado Infinity, que será um mix de escritórios e estúdios residenciais. As duas torres serão conectadas por um corredor com paredes de vidro.

Para baixa renda, a Pacaembu prepara um lançamento de casas de rua na cidade, onde já entregou mais de 20 mil residências. Os imóveis da companhia têm dois quartos, um banheiro, sala e cozinha, com espaço para ampliações. As vendas serão dentro do escopo do programa Minha Casa, Minha Vida. O preço médio das casas da companhia é hoje de R$ 192 mil.

Empreendimento imobiliário José Bernardes Coelho, da Pacaembu, em São José do Rio Preto Foto: Divulgação/Pacaembu

O ranking de crescimento do mercado imobiliário da Abrainc conta ainda com Marília, que cresceu 55% no primeiro semestre, e com Sumaré, que cresceu 11%.

Para o presidente da Abrainc, Luiz França, os números indicam um cenário positivo para o crescimento do mercado em 2024. “O interior de São Paulo tem se mostrado sólido para novos investimentos imobiliários. Cidades como São José do Rio Preto, Marília e Ribeirão Preto estão se destacando não apenas pelo aumento no número de empreendimentos, mas também pela alta demanda de vendas, reflexo de um setor cada vez mais aquecido no interior de São Paulo”, diz.

Já em vendas, a associação diz que as cidades que tiveram maior crescimento este ano foram São José do Rio Preto, com 136%, Ribeirão Preto, com 21% e São José dos Campos, com 15%.