A autora da ação na Justiça foi a Cacau Show. A disputa começou depois que a Kopenhagem soube que a rival lançaria no mercado o panetone Miau, com a seguinte descrição: “panettone clássico com chocolate ao leite em formato de língua de gato”. A Kopenhagen alegou que a concorrente queria se aproveitar da história de sucesso da marca.

Se valendo de registros feitos em 2016 da expressão “língua de gato” no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), a Kopenhagen vinha tomando medidas judiciais e extrajudiciais para barrar que outras empresas usassem o que ela considera a sua marca e que batiza um dos seus produtos, o chocolate “Língua de Gato”. E não foi diferente com a tentativa de lançamento do panetone de língua de gato pela Cacau Show, que, em revide, entrou com a ação na Justiça Federal do Rio em setembro de 2020 defendendo que não só ela, mas todas as empresas poderiam usar o termo.