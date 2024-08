Livro que traça a história imobiliária de Fortaleza leva prêmio no Master Imobiliário

O livro levou dois anos para ser concluído. “Foram feitas 50 entrevistas com pessoas que trabalharam com empreendimentos”, conta. A autoria é do escritor e jornalista Lira Neto e de Claudia Albuquerque. “Tem fotografia e uma linha do tempo muito detalhada. O Lira escreve de maneira que é muito fácil de ler, é uma leitura gostosa”, diz.

“Disposta em capítulos que reúnem passagens homogêneas da ocupação do sítio, a obra apresenta uma visão adequada da história local. Ela narra não somente acontecimentos gloriosos, mas também erros e equívocos inerentes ao processo de desenvolvimento urbano”, diz a justificativa do júri do Master.