Localiza registra lucro de R$ 682 milhões no 3º trimestre

A Localiza registrou lucro líquido ajustado de R$ 682,1 milhões no terceiro trimestre deste ano, o que representou uma queda de 27,6% ante igual período de 2021, informou a companhia em balanço publicado na segunda-feira, 14.

O chamado lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) alcançou R$ 2,378 bilhões, avanço de 30,9% ante igual intervalo de 2021. Com isso, a margem Ebitda ajustada foi de 75,2% de julho a setembro, ante 79,1% um ano antes.

No terceiro trimestre, a receita líquida consolidada avançou 40% na comparação anual, para R$ 6,137 bilhões. Em aluguéis, a receita foi de R$ 3,160 bilhão. Em seminovos, de R$ 2,977 bilhão.

Localiza Meoo é um serviço de assinatura de veículos zero-quilômetro para o uso cotidiano

Ainda de acordo com o balanço, no terceiro trimestre a Localiza comprou 97,7 mil carros e vendeu 43,6 mil, resultando na adição líquida de 54,1 mil veículos. Com isso, a companhia atingiu frota total de 537 mil carros.

Foi a primeira divulgação de balanço após a conclusão da combinação de negócios com a Unidas, no início de julho. Para efeito de comparação, foram divulgados resultados pro forma trimestrais, somando as duas companhias, considerando o período desde o início de 2021.

Segundo a Localiza, o aumento da frota se deve ao maior nível de produção de carros na indústria, além da maior relevância das vendas diretas (para frotistas) no período. Além disso, a empresa informou que a oferta pelas montadoras de um mix com mais carros de entrada resultou em menor preço médio de compra.

