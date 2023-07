Lula elogia Desenrola e diz que, se der certo, Haddad vai ganhar ‘Premio Nobel de Desenrolação’

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que, caso o programa Desenrola Brasil, de refinanciamento de dívidas de pessoas físicas, der certo, “será uma coisa excepcional”. Lula disse que brincou com Haddad: “Se isso der certo como você [Haddad] está dizendo, você vai ter de ganhar, junto com sua equipe econômica e mais quem propôs isso, o ‘Prêmio Nobel da Desenrolação’”.

“Vai ser uma coisa excepcional, a gente vai salvar, no mínimo, 72% da população brasileira que está endividada e vai permitir que essa gente possa voltar ao mercado de consumo”, afirmou, em transmissão semanal ao vivo nas redes sociais, denominada de “Conversa com o Presidente”, nesta terça-feira, 18. Segundo Lula, “pobre não gosta de dever”. “Só quem gosta de dever é rico”, acrescentou.

Lula brinca com Haddad que ele vai ganhar Prêmio Nobel da Desenrolação Foto: Agustin Marcarian/Reuters

O Ministério da Fazenda publicou portaria autorizando o início das operações do Desenrola para segunda-feira, 17. Na primeira etapa, o programa está voltado para a resolução de dívidas de até R$ 100 e renegociação dos débitos para pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil, que estão na faixa 2 do programa. O Ministério da Fazenda estima que a remoção de devedores da lista de negativados vai beneficiar 1,5 milhão de pessoas, enquanto a renegociação de dívidas atingirá mais de 30 milhões de brasileiros.