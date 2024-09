Lula nega contradição em discurso ambiental por receber Shell e diz que Petrobras produzirá energia

BRASÍLIA E NOVA YORK - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 25, que não há contradição entre seu discurso ambiental e ter reuniões com a petroleira Shell. Ele encontrou representantes da empresa em Nova York durante a viagem que incluiu a participação na Assembleia-Geral da ONU.

“Não estou vendo nenhuma contradição. Eu recebi um empresário que está simplesmente há 100 anos no Brasil”, disse Lula. “É uma empresa que tem contribuído dentro da lógica das exigências da política energética do Brasil”, declarou o petista. Ele afirmou que a Shell só poderá operar na Margem Equatorial — região dos litorais do Norte e Nordeste cuja exploração pelas petroleiras é reprovada por ambientalistas — depois de o governo brasileiro autorizar a Petrobras a fazer pesquisas no local.

'A gente vai utilizar o potencial de exploração de petróleo do Brasil para que a gente possa transformar a Petrobras em uma empresa de energia', diz Lula Foto: Bryan R. Smith/AFP

“Precisamos ter consciência de que a gente não está num mundo em que a gente pode dizer que pode acabar o combustível fóssil que vai ter combustível alternativo. É preciso que, quando a gente fale isso, que a gente aponte como é que vai viver o planeta terra sem energia fóssil até a gente se dotar de autossuficiência de outro tipo de energia”, declarou Lula.

Ele também voltou a dizer que a Petrobras, no futuro, se transformará de uma petroleira em uma empresa de energia. “A gente vai utilizar o potencial de exploração de petróleo do Brasil para que a gente possa transformar a Petrobras em uma empresa de energia, e não em uma empresa de petróleo. Quando o petróleo acabar, a Petrobras tem que estar produzindo outras energias que o Brasil e o mundo precisa”, declarou Lula.