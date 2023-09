Master Imobiliário: maior mercado do País, capital paulista lidera o ranking com 9 premiados

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - O Master Imobiliário chega à sua 29.ª edição premiando residenciais de luxo, habitações econômicas, retrofits, galpões logísticos e exemplos de sucesso comercial. Projetos multiúso, que reúnem moradia, serviços e lajes corporativas no mesmo complexo, ganharam destaque, assim como obras com tecnologia limpa, certificações ambientais e selos de menor consumo de água e luz.

Do Nordeste até o Sul, foram distribuídos 23 troféus, dos quais nove ficaram na cidade de São Paulo, o maior mercado, responsável por um quarto do número de unidades residenciais lançadas no território nacional e por 24% do valor geral de vendas (VGV) do Brasil inteiro. Com duas taças, se destacaram outras quatro capitais: Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Porto Alegre (RS) e Goiânia (GO).

Leia também

O Master se divide em duas categorias: Empreendimento e Profissional. Na primeira, concorrem edificações residenciais, comerciais e de outras naturezas, com a obrigatoriedade de estarem concluídas e em operação.

A categoria Profissional abrange trabalhos diversos, como sustentabilidade, soluções arquitetônicas e urbanísticas, entre outras ações.

O total chegou a 24 troféus com a homenagem especial à Publicidade Archote, também de São Paulo, como Hors Concours, eleita pelos Fiabci-Brasil (Federação Internacional das Profissões Imobiliárias) e Secovi-SP (Sindicato da Habitação), promotores do evento, que conta com o apoio do Estadão.

Neste ano, foram contempladas 13 obras na categoria Empreendimento e 10 na Profissional, escolhidas pela comissão julgadora do Master (veja todos os premiados no final da matéria).

Prix d’Excellence

Continua após a publicidade

“É o maior e mais importante prêmio da indústria imobiliária”, diz Rodrigo Luna, presidente do Secovi-SP, aclamando “esses projetos fantásticos”, os novos conceitos e a tecnologia de ponta. “O Master talvez seja a maior premiação da Fiabci Mundial.”

José Romeu Ferraz Neto, presidente da Fiabci Brasil, enfatiza o caráter de inovação dos produtos apresentados, lembrando que os vencedores na categoria Empreendimento estão, automaticamente, qualificados para disputar o Prix d’Excellence, premiação promovida pela Fiabci Mundial durante seu congresso anual. “É uma possibilidade de mostrar a qualidade das obras brasileiras e alcançar projeção internacional”, argumenta.

Desde 2022, no pós-pandemia, a festa do Master retomou o seu formato presencial, com transmissão televisiva e cerimônia no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo, nesta quarta-feira, 27, com mais de 600 convidados e um novo espetáculo musical, criação do diretor artístico Richard Luiz e coreografia de Fernanda Chamma, intercalando cenas de teatro e a entrega dos troféus. “São shows que não se vê em nenhum dos 70 capítulos da Fiabci no mundo inteiro”, diz Ferraz Neto.

Premiação em 2022, no Monte Líbano, contou com show musical intercalado com entrega dos prêmios. Foto: Tulio Vidal

O Master tem também patrocínio e parceria da Atlas Schindler, Bradesco, Comgás, Gerdau e Grupo Bandeirantes.

Criado em 1994, mantém o compromisso de reconhecer a excelência dos empreendimentos, como ocorreu nesta edição com a Racional Engenharia, premiada pelo Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, um projeto assinado pelo israelense Moshe Safdie, da Safdie Architects. Entre as empresas vencedoras, Cury, Melnick e WTorre são as únicas que receberam dois troféus.

A láurea consagrou dois retrofits, um deles na Praça Castro Alves, em Salvador (BA), onde a Prima resgatou um prédio de 1930, que ganhou a bandeira do Hotel Fasano.

Continua após a publicidade

Troféus do Master Imobiliário; prêmio incentiva excelência das obras, segundo Fiabci e Secovi. Foto: Calao Jorge

As condecorações identificam os melhores exemplares do setor imobiliário. Alguns de longo prazo como o megaprojeto da Direcional, no Distrito Federal, que começou em 2009 e foi concluído em 2022. Ou o loteamento Reserva da Serra do Itapety, da Helbor e Alden, que tem área de 10 milhões de m² e será desenvolvido em 13 etapas durante meio século. Outros de rápida execução como a última fase do galpão logístico da Prologis, finalizado em apenas oito meses.

Nesta edição, nenhum empreendimento comercial foi contemplado. No caso de habitação econômica e residencial luxo, foram três troféus para cada lado: a curva de preços vai de R$ 150 mil, no apartamento de 24 m² da Via Rovai, da BP8, até R$ 10,5 milhões, na unidade de 233 m² do Oscar Ibirapuera, os extremos entre as 10 premiações de São Paulo.

Os premiados, de acordo com a categoria

HORS CONCOURS

Publicidade Archote: A história disruptiva da Archote é marcada pelo sucesso

CATEGORIA EMPREENDIMENTO

Continua após a publicidade

Empresa, case e prêmio

BP8 (Via Rovai) - Prêmio: Habitação Econômica

Cury Construtora e Living Empreendimentos Imobiliários (Irajá - Um novo olhar, para um novo bairro) - Prêmio: Habitação Econômica

Direcional Engenharia (Setor Total Ville: um bairro, uma nova cidade) - Prêmio: Habitação Econômica

Emoções Incorporadora e GPL Incorporadora (Horizonte Flamboyant - Um Presente para Goiânia) - Prêmio: Residencial

Gamaro Incorporadora (O Parque: Semente de um futuro verde para São Paulo) - Prêmio: Residencial e Comercial

Prima Empreendimentos (Edifício A Tarde) - Prêmio: Retrofit

Hurbana (Passeio Primavera, um lugar com alma) - Prêmio: Retrofit, comercial e construção nova

Prologis (Prologis Castelo 46 Galpão 400, um desafio bem sucedido) - Prêmio: Logístico

Racional Engenharia (Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein) - Prêmio: Ensino e Pesquisa

SKR Arquitetura Viva (Float) - Prêmio: Residencial

Trisul S/A (novo ícone de modernismo inspirado no Ibirapuera) - Prêmio: Residencial

Viewco Construtora e SDI Desenvolvimento Imobiliário (White 2880) - Prêmio: Residencial e Comercial

WTorre (WTLog RBR Franco da Rocha - Agilidade e qualidade) - Prêmio: Logístico

CATEGORIA PROFISSIONAL

Empresa, case e prêmio