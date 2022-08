Parceria com livraria e integração em bairro planejado garantem prêmios para a Idealiza Cidades

ESPECIAL PARA O ‘ESTADÃO’ - Um lançamento inusitado em parceria com a Livraria Vanguarda garantiu o prêmio de marketing do Master Imobiliário para a Idealiza Cidades, com o lançamento do Edifício Vanguarda dentro do Parque Una, em Pelotas (RS).

A colaboração começou no desenvolvimento do projeto do prédio comercial de uma torre e 167 salas em 12 andares, além da megaloja da livraria no térreo. Com aproximadamente 28 m², as salas podem compor lajes corporativas de 400 m². No 12.° andar, haverá um terraço cultural, gerenciado pelos donos da livraria.

“A ideia da parceria surgiu do nosso interesse de desenvolver um collab com uma empresa cultural, e a Vanguarda é uma livraria tradicional, com mais de 20 anos de atuação”, afirma André Fam Beiler, sócio da Idealiza Cidades.

Com 12 imobiliárias credenciadas para o lançamento, a empresa criou uma gincana com os corretores, que receberam o livro “Cidade para as pessoas”, do urbanista dinamarquês Jan Gehl, e tiveram de responder a perguntas e a charadas e buscar objetos e fotos que fizessem menção ao Parque Una e ao livro.

Os primeiros colocados tiveram preferência para trabalhar no empreendimento. E os clientes, para reservar uma unidade, tinham de comprar um exemplar do livro na Vanguarda. A ação teve grande divulgação, atraiu o interesse de corretores e clientes e resultou em 100% das unidades vendidas em apenas 99 horas.

A integração entre lotes comerciais e prédios residenciais com áreas verdes nativas no bairro planejado Parque Una Uberlândia, também da Idealiza Cidades, levou o prêmio de soluções urbanísticas do Master Imobiliário.

Concepção artística do Parque Una Uberlândia; integração entre lotes comerciais e prédios residenciais com áreas verdes nativas levou prêmio. Foto: Idealiza

Para o júri, a plástica do projeto e o conjunto de soluções urbanísticas permitem vislumbrar um cenário de valorização das propriedades e de qualificação do entorno, servindo de inspiração para futuros empreendimentos na cidade.

Em um terreno de 171.563,42 m², o projeto foi pensado para atender as pessoas, sem a necessidade de grandes deslocamentos entre residência, trabalho, comércio e serviço. A primeira fase já foi iniciada e contará com 40 torres. Fabiano de Marco, sócio da Idealiza, aponta como um dos diferenciais a participação da associação de moradores para manter e aprimorar os conceitos implantados. A associação terá uma contribuição compulsória e cuidará da jardinagem, segurança e do espaço público.