Mercosul e UE anunciam conclusão de acordo comercial histórico, após 25 anos de negociações

A União Europeia e o Mercosul anunciaram nesta sexta-feira, 6, a conclusão do acordo de comércio entre as duas regiões, que é negociado desde 1999. O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciaram o fato em Montevidéu. Os presidentes do Brasil, Argentina e Paraguai também estavam presentes no momento do anúncio.

“Os negociadores trabalharam de forma incansável durante anos e tiveram sucesso”, disse Von der Leyen. “Estamos fortalecendo essa aliança única como nunca antes e, fazendo isso, estamos enviando uma mensagem clara e poderosa para o mundo. Num mundo de cada vez mais confronto, demonstramos que as democracias podem se apoiar mutuamente. Esse acordo não é apenas econômico, é uma necessidade política”, prosseguiu. “São ganhadores ambas as partes.”

Os líderes do Mercosul e Ursula von der Leyen na Cúpula em Montevidéu Foto: Matilde Campodonico/AP

PUBLICIDADE Em sua conta na rede social X, ao mesmo tempo, Von der Leyen anunciou: “Concluímos as negociações para o acordo UE-Mercosul. Começa um novo capítulo da nossa história. Agora iremos discutir com os países da União Europeia”, escreveu. Ela também disse que buscava mandar um recado aos europeus: “Isso é um benefício para a Europa”, afirmou. A mensagem acontece em meio à resistência da França ao acordo. “Estamos cientes de suas preocupações, este acordo inclui salvaguardas robustas”, disse Von der Leyen aos produtores agrícolas europeus.

“Não é só um intercâmbio comercial e o é. Para nossos países, é importantíssimo”, disse Pou. “É muito visível que se colocarmos alguns temas sobre a mesa certamente haverá nuances e, muitas vezes, diferenças. Todos sabemos quão fácil é destruir e quão difícil é construir. Nossa responsabilidade como presidentes dos países é deixar de lado os desacordos e ficar firmes no que nos une”, afirmou.

As negociações começaram em 1999, e o acordo tem por objetivo eliminar a maioria das tarifas entre as duas zonas, criando um espaço de mais de 700 milhões de consumidores. Se adotado, o tratado permitirá que os países fundadores do Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai) ganhem o mercado europeu para seus principais produtos, especialmente commodities agrícolas (como carne, açúcar ou soja). A UE, por sua vez, ganharia mais facilidade para exportar produtos industrializados, como veículos, maquinário e produtos farmacêuticos.

O presidente do Uruguai Luis Lacalle Pou e a presidente da comissão Europeia Ursula von der Leyen em Montevidéu. (AP Photo/Matilde Campodonico) Foto: Matilde Campodonico/AP

“Sei que os ventos fortes sopram para isolamento, mas esse acordo é uma resposta”, disse Von der Leyen. A eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos deu novo impulso para a aceitação do acordo entre europeus. A necessidade de criar novas geografias de comércio em um mundo onde os EUA tendem a se isolar é um fator que, segundo envolvidos nas negociações, tem sido levado em conta.

Anunciar a conclusão do acordo, porém, não garante que o tratado se tornará realidade, mas é uma cartada política que deve pressionar os países resistentes a não oferecer maior oposição.

Depois do anúncio da conclusão, etapa que os dois lados esperam alcançar nesta semana, o texto final passa por revisões e entra em fase de tradução para 23 línguas. Só depois disso é assinado. A partir daí, precisa ser aprovado pelo Conselho Europeu e, ainda, pelo Parlamento Europeu. É onde a França e países opositores podem tentar bloquear o seu avanço.

Entre os governos opositores na UE, o mais vocal tem sido a França, que conta com o apoio da Polônia. O governo francês tenta convencer Holanda, Áustria e Itália a se juntarem em oposição ao texto e bloquearem a aprovação do acordo. A França, no entanto, está em meio a uma crise política doméstica. Nesta quarta, 4, deputados franceses derrubaram o governo do primeiro-ministro conservador, Michel Barnier, após aprovarem uma moção de censura.

A coalizão favorável ao acordo, na Europa, é liderada pela Alemanha e pela Espanha.

Depois da aprovação pelo Parlamento Europeu, os países membros ainda precisam ratificar partes do acordo através dos seus parlamentos. O cronograma do acordo, no entanto, no que tange à parte comercial, já passa a valer após o voto favorável do Parlamento Europeu. No caso do setor de automóveis, por exemplo, a queda progressiva na tarifa até a tarifa zero se dará ao longo de 15 anos (de acordo com o texto fechado em 2019). Este prazo começaria a correr a partir da aprovação pelo Parlamento Europeu.

