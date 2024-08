Cliente está disposto a gastar mais para viver experiências, diz diretora de ‘experience’ da Monks

Seja com a criação de um personagem interativo para ativações em eventos presenciais, seja com o uso de mecanismos tecnológicos em aplicativos, a vertente de marketing gerida por DeFilippo busca ir além do trabalho “mais clássico” do marketing em chamar a atenção para um produto. Essa modalidade propõe fazer com que o público vivencie momentos memoráveis e duradouros por meio do contato direto com elementos relacionados às marcas.

A proposta, diz a executiva, tem o objetivo de casar a imagem da empresa à expectativa do cliente, de modo que ele perceba que o produto ou serviço vendido cumpre aquilo que promete. Para ela, como na maior parte das marcas a promessa e a prática ainda estão “desalinhadas”, o marketing de experiência vem ganhando espaço no mercado para sanar essa lacuna e atender um consumidor cada vez mais exigente.

“Os clientes estão mais inteligentes do que nunca e as marcas têm expectativas muito altas para atender. Então, o que fazemos é garantir que, toda vez que eles encontrem ou interajam com a marca, vejam que há uma promessa que foi cumprida.”