Vult, do Grupo Boticário, patrocinará primeira escola de samba formada apenas por mulheres

Pela primeira vez, atriz Viviane Araújo será apoiadora de uma bateria formada exclusivamente por mulheres, da escola Grêmio Recreativo Escola de Samba Turma da Paz de Madureira, conhecida como TPM. A agremiação da série bronze do carnaval carioca é formada por 600 mulheres.

PUBLICIDADE Para conseguir levar seu samba-enredo à avenida, a escola terá este ano o apoio da marca de maquiagens Vult, do Grupo Boticário, que será a patrocinadora oficial da agremiação. A ação, criada pela agência Almap BBDO, faz parte dos investimentos da companhia de beleza no carnaval e também nas iniciativas de fomento à diversidade de gênero. “Nós queremos dar visibilidade para essa história. A Vult é uma marca que quer impulsionar as mulheres, fala sobre o orgulho de ser quem é, por isso quisemos patrocinar a escola TPM”, afirma a diretora executiva de marca e comunicação do Grupo Boticário, Marcela De Masi.

Vult, do Grupo Boticário, patrocinará a primeira escola de samba formada exclusivamente por mulheres Foto: Divulgação/Vult

A executiva conta que a ação faz parte das ativações de marketing para o lançamento de uma linha de maquiagem comemorativa do carnaval: Colors. “Quando começamos a pensar o que seria feito no carnaval deste ano, nós descobrimos essa primeira escola de samba criada por mulheres, que teria um samba com mulheres protagonizando o enredo, cantando que o lugar de mulheres é onde ela quiser”, lembra.

Segundo Marcela, inicialmente a escola de samba não sabia se conseguiria colocar o carro na avenida, já que o grupo não tinha como financiar os instrumentos, decoração de carros alegóricos, fantasias e inclusive maquiagem para as integrantes. “Demos apoio financeiro para que elas pudessem entrar na avenida. A ideia era dar condições dela estarem onde estão”, diz.

Conforme divulgado, a marca ainda conectará profissionais da beleza, formadas pelo projeto social da Vult, com o Carnaval Carioca, que serão responsáveis por assinar a beleza das integrantes do desfile, que deve ser realizado no dia 17 de fevereiro, na Estrada Intendente Magalhães, avenida que recebe os cortejos da série bronze do carnaval.

Essa é a primeira escola de samba feita “quase” exclusivamente por mulheres no País. Único homem na agremiação, o mestre-sala participa apenas por uma questão regimental do carnaval carioca. Além da ativação na avenida, as integrantes da escola TPM também participarão de um comercial da Vult veiculado na TV aberta durante a festividade.