Whatsapp terá vídeo de retrospectiva em nova campanha de Natal da Lacta

Com a proximidade das festas de fim de ano, o clima de nostalgia toma conta das redes sociais com retrospectivas em fotos, vídeos e até listas de músicas mais ouvidas ao longo de 2022. Para relembrar os mensagens e imagens compartilhadas neste ano, a Lacta e a gigante de tecnologia Meta criaram um “chatbot” - uma espécie de assistente virtual - para produzir vídeos curtos no Whatsapp com os melhores momentos dos usuários.

Lacta e Meta criaram um “chatbot” para produzir vídeos curtos no Whatsapp com os melhores momentos dos usuários Foto: Divulgação/Lacta

Leia também Varejo deve terminar 2022 abaixo do período pré-pandemia apesar de previsão de alta para o Natal

A ação “Seu ano num zap” faz parte das campanhas da Lacta para o Natal e foi desenvolvida pela agência David. O serviço estará disponível para todos os usuários do aplicativo, na versão em aplicativo e navegador. “Criamos essa ferramenta para que as pessoas possam celebrar e compartilhar todos os momentos que viveram juntas ao longo do ano” afirma a Fabíola Menezes, diretora de marketing de chocolates da Mondelez Brasil.

Para criar seu vídeo de retrospectiva, os usuários poderão acessar a conversa da Lacta enviando uma mensagem no Whasapp para o número (11) 2090-6241, ou clicando no link disponível no Instagram da companhia.

Através do “chatbot” no WhatsApp, o usuário poderá reunir fotos para produzir o seu vídeo de retrospectiva respondendo um questionário e indicando as imagens e quais pessoas estão junto nas imagens. O conteúdo poderá ser compartilhado no “status” do aplicativo, enviado para outros contatos e também publicado no Instagram.