Missão dos Estados Unidos ao Brasil vai visitar 25 empresas sobre agenda verde, diz John Kerry

Nova York - O Departamento de Estado americano vai enviar uma “missão verde” ao Brasil no próximo sábado, dia 22. A iniciativa ocorre na esteira do novo encontro bilateral entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Joe Biden agendado para esta semana, às vésperas da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), e tem como objetivo visitar 25 empresas brasileiras.

“Precisamos ouvir e trabalhar com nossos amigos para chegar ao que todos concordam ser a abordagem mais eficaz, mas temos uma missão do Departamento de Estado que parte para o Brasil neste sábado”, disse o enviado especial dos EUA para o Clima, John Kerry, a jornalistas, após participar de uma plenária com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em Nova York, nos EUA.

De acordo com Kerry, a missão vai se reunir com empresários e 25 empresas para mensurar o interesse em tecnologias verdes, programas verdes e como desenvolver energia limpa. “Eles irão conhecer pessoas e ouvir, acho que ouvir é muito importante”, disse.

O enviado especial do Clima reafirmou ainda o compromisso do governo Biden de destinar US$ 500 milhões para a proteção da Amazônia nos próximos anos.

John Kerry diz que missão dos EUA virá ao Brasil no fim de semana Foto: Charles Dhaparak/AFP

Durante a plenária, Kerry indicou que o Brasil e os Estados Unidos podem aprofundar as relações entre os países. “Conversei com (ministro da Fazenda, Fernando) Haddad sobre uma nova relação e possibilidades entre os EUA e o Brasil. Precisamos fazer mais”, disse.

Questionado sobre quais seriam essas prioridades, ele afirmou que serão definidas pelo governo brasileiro. Na sua visão, é necessária uma nova relação entre os governos e as empresas. “Estou confiante de que vamos ter uma parceira mais completa com o Brasil”, concluiu Kerry.