App de transporte 99 assume lado fintech e passa a oferecer empréstimos a motoristas e passageiros

A 99, conhecida pelo aplicativo de transporte, está lançando um serviço de crédito pessoal. A empresa vai oferecer empréstimos de R$ 500 a R$ 10 mil, que podem ser pagos em até 12 vezes, com taxas de juros que variam entre 2% e 10% ao mês.

Chamado 99 Empresta, o novo produto financeiro da companhia fará parte da carteira digital 99Pay. Com a liberação gradual dos empréstimos, até fevereiro do ano que vem, 4 milhões de pessoas terão acesso ao produto financeiro, número que está previsto para chegar a 10 milhões em meados de 2023. Desse total, 600 mil serão motoristas do aplicativo de corridas da empresa.

99 terá empréstimo pessoal em aplicativo de carteira digital Foto: Divulgação/99

A aprovação ou reprovação do crédito é instantânea e é feita diretamente pelo aplicativo da carteira digital da empresa. Com o uso de reconhecimento facial e análise de documentos, a empresa busca evitar fraudes e reduzir a burocracia envolvida no processo de obtenção de crédito.

Isadora Simons, gerente de operações do 99Pay, afirma que a oferta de empréstimos, além de ser uma forma de dar acesso ao crédito com burocracia reduzida, também é uma frente de rentabilidade que a empresa passará a ter. Para evitar o endividamento dos clientes, a 99 fará uma seleção prévia de público-alvo, e oferecerá cursos sobre finanças.

“Vamos mirar inicialmente usuários com maior probabilidade de não se tornarem inadimplentes. Iremos comunicar de forma 100% transparente os juros cobrados. Fora isso, também estamos com iniciativas de cursos de educação financeira para as classes C e D”, diz Simons ao Estadão.

De acordo com a empresa, as taxas cobrada dos empréstimos variam de cliente para cliente e também de acordo com o montante solicitado e o número de parcelas.

Além da 99, outras fintechs também já avançaram no território dos bancos. O Nubank e o RecargaPay, por exemplo, já oferecem empréstimos pessoais para seus clientes. Entre as startups, há também as especializadas nesse nicho, como a Creditas.

Virando fintech

Hoje parte da Didi Chuxing, conhecida como a “Uber da China”, a 99 mudou bastante desde que foi fundada em 2012 pelos empreendedores Paulo Veras, Renato Freitas e Ariel Lambrech. A empresa nasceu para conectar passageiros e taxistas, mas logo aderiu ao formato da concorrente americana Uber, que conectava motoristas particulares a usuários do seu aplicativo. Com isso, o nome mudou de 99 Táxi para apenas 99.

A companhia deu os primeiros passos para se tornar uma fintech em meados de 2020, quando lançou o 99Pay como um aplicativo separado das corridas. Essa carteira digital tem hoje funções como remuneração de saldo, cashback (dinheiro de volta), pagamento de boletos, Pix e compra e venda de Bitcoin.