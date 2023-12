Aula de surfe, pilates, massagem e sauna: quais as comodidades de um condomínio de luxo?

Ao deixar a rodovia Castello Branco e adentrar a propriedade do condomínio de campo Boa Vista Village, do grupo JHSF, os proprietários e associados do clube de surfe mais luxuoso do País se deparam com longo “tapete verde” em um caminho de incontáveis palmeiras imperiais que vão guiando o visitante para dentro de um oásis instalado em Porto Feliz (100 km da capital).

O mais recente empreendimento da gigante incorporadora foi inaugurado em junho deste ano, e de lá para cá, além do público de altíssima renda, já recebeu o campeão mundial e olímpico de surfe, Ítalo Ferreira, e o ator hollywoodiano Chris Hermsworth, o intérprete do Thor, da Marvel.

Para poder frequentar esse ambiente VIP é preciso adquirir um imóvel no Boa Vista Village, que pode custar até R$ 15 milhões, ou ser dono de uma propriedade dentro do complexo Boa Vista e pagar cerca de R$ 700 mil pelo título de associado. O projeto arquitetônico é assinado pelo trio Sig Bergamin, Murilo Lomas e Pablo Slemenson e teve o paisagismo criado por Maria João d’Orey.

O Estadão visitou o clube de surfe da JHSF para conhecer o empreendimento e mostrar como é passar um dia em um condomínio de luxo, dedicado aos endinheirados de São Paulo com quadras de tênis, campos de golfe, hípica, spa e muito mais.

Recepção

Para quem quer, e pode, desembolsar esse valor, o condomínio de luxo reserva uma infinidade de atrações, que vão de aulas de surfe em uma “praia privada” com ondas artificiais, serviços de massagem, campos de golfe, quadras de tênis, entre outras mordomias que fazem com que os visitantes sintam-se como se estivessem em um hotel de luxo instalado à beira-mar.

A recepção e o bem-estar dos visitantes do empreendimento são garantidos com dezenas de funcionários. Sorrindo e desejando bom dia à quem chega, vigilantes, recepcionistas do clube, professores de surfe, equipe da limpeza, salva-vidas e atendentes do spa vão dando às boas vindas ao público.

Nos corredores do clube é possível encontrar toalhas brancas à disposição, assim como pequenas geladeiras com garrafas d’água, além de jarras com água saborizada com frutas.

‘Praia no interior’

Uma das principais atrações, a piscina de com 220m de extensão com ondas artificiais para a prática de surfe com a tecnologia PerfectSwell®. No local, os visitantes têm à disposição aulas de surfe, tanto para as crianças quanto para os adultos, com as ondas artificiais cujo tamanho varia a depender do nível da prática do público.

Praia com ondas artificiais em um dos complexos do Condomínio Fazenda Boa Vista, na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo Foto: Marcelo Chello/Estadão

Quem não for adepto do esporte ainda pode aproveitar o ambiente praiano nas cadeiras espalhadas pela faixa de areia e no cais de madeira ou visitar as diversas piscinas instaladas pela propriedade.

Ampliando a sensação de estar em um resort à beira-mar, parte do paisagismo da área da piscina também tem um sistema de som embutido no jardim, que fica camuflado entre a grama e as palmeiras imperiais. Isso deixa o som com músicas que dão o “clima de verão”, sem deixar à mostra as caixas de som.

Para relaxar

Nem só de piscina e sol vive o associado do clube de surfe da JHSF. No Boa Vista Village é possível desfrutar de uma estrutura de spa e academia de ginástica premium, tudo isso com funcionários que recebem o público ao longo do dia.

Sala de massagem dentro do SPA em um dos complexos do Condomínio Fazenda Boa Vista, na cidade de Porto Feliz, interior de São Paulo Foto: Marcelo Chello/Estadão

No prédio do spa, o visitante pode relaxar em algumas das salas de massagem com vista para a piscina com faixa de areia, fazer sessões de “reflexoterapia”, pilates, preparar escalda-pés, usar a hidromassagem ou frequentar a sauna do local. Para quem espera a vez de ser atendido, o espaço tem uma sala com serviço de chás e água saborizada.

Aos entusiastas das atividades físicas, o Boa Vista criou salas climatizadas para prática de ballet, ioga, meditação e squash na área do spa, além da academia de musculação.

Mais esportes

Apesar de a “menina dos olhos” do Boa Vista Village ser a piscina de ondas artificiais, os associados não precisam se limitar aos esportes aquáticos. Nos arredores da propriedade o empreendimento instalou quadras de tênis, beach tennis, áreas para prática de calistenia e quadras de pickleball, uma espécie de “primo” do tênis.

