Bets devem movimentar R$ 20 bi ao mês e pagar R$ 17 bi em prêmios, projeta associação

A ANJL estima que as bets precisarão pagar R$ 360 milhões em impostos, referentes à cobrança de 12% para o governo federal. Além dessa tributação específica, as empresas vão arcar com um volume de impostos comuns estimado em R$ 720 milhões, sem falar de impostos indiretos pagos por seus prestadores de serviços. Nas contas da ANJL, a carga tributária das bets chegaria, portanto, a 48% do valor que fica com as empresas, ou seja, R$ 1,56 bilhão dos R$ 3 bilhões mensais estimados.

Sobre a polêmica de apostadores que usaram recursos do Bolsa Família, o presidente da ANJL, Plínio Lemos Jorge, diz que está errada a estimativa do Banco Central (BC) de que o setor tenha lucrado com isso R$ 450 milhões e de que o dinheiro tenha saído do País.