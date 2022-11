Na pré-Black Friday, brasileiro quer mesmo é saber de camisa da seleção brasileira

Publicidade

O brasileiro entrou de uma vez por todas em ritmo de Copa do Mundo, o que já se traduz em uma movimentação nas tendências de compra dos consumidores neste período. Um levantamento feito pelo Google para a Black Friday mostra que as pesquisas sobre itens como roupas da seleção, itens esportivos e aparelhos de televisão dispararam às vésperas da partida de estreia do Brasil no Catar.

De acordo com o Boletim da Black Friday do Google, entre 8h e 10h de quarta-feira, 23, os itens que registraram o maior aumento nas pesquisas no site foram “Blusa do Brasil” (+1156%), “Máquina de Café” (+883%) e “Camisa do Brasil 2022” (+884). A escalada no interesse por esses itens ocorre no período entre o primeiro e o segundo jogo do dia no mundial, às 7h e às 10h, respectivamente.

Busca por camisas do Brasil cresceu 1156% na véspera do primeiro jogo da seleção no Catar. Foto: Werther Santanda/Estadão

Sobre o crescimento de busca parecidas, a exemplo de “blusa do Brasil”, “camisa do brasil”, ou “camiseta do Brasil”, o diretor de insights da Elifegroup, Breno Soutto, explica que essa multiplicidade de termos nas pesquisas estão relacionados ao uso regionalizado dessas palavras pelo Brasil.

“Quando nós olhamos no mapa onde há predominância de cada termo é possível perceber que as pessoas estão buscando a mesma coisa, mas usando a forma regional de se referir ao produto”, avalia Breno. “No Sudeste tem mais pessoas procurando por “camiseta”, mas no norte há uma busca maior de ‘blusa’”.

Ainda na lista de itens com aumento de pesquisas no levantamento do Google estão produtos como “Camisa Brasil, “Camisa Croácia 2022″, “Chuteira Nike Mercurial”, “conversor digital”, “TVs Samsung de 32 e 50 polegadas”, “geladeira”, “máquina de lavar”, “cafeteira” e “Air Fryer”, entre outros.

Mais seleção brasileira

Soutto, da Elifegroup, acredita que o Google deva registrar novos picos de pesquisas relacionadas a itens da seleção brasileira no período que antecede a partida e durante o primeiro jogo do País na Copa do Mundo. Um exemplo dessa relação direta entre o evento e o aumento nas intenções de compra, segundo o especialista, foi visto no aumento nas buscas pela camiseta da Croácia na quarta-feira, que despontaram no levantamento após o país do sudeste europeu enfrentar o time do Marrocos.

Conforme divulgado pelo Google, o levantamento de tendências de consumo é realizado através de uma análise de resultados das pesquisas feitas pelos brasileiros nas plataformas da empresa de tecnologia, como os cliques recebidos por cada produto no Google Shopping.

















