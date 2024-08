Setor de celulose anuncia R$ 105 bilhões em investimentos no Brasil até 2028

O anúncio ocorreu nesta tarde, durante reunião com representantes da indústria de papel e celulose e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto. De acordo com o presidente da Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ), Paulo Hartung, uma fábrica em Ribas do Rio Pardo, em Mato Grosso do Sul, já está em processo de construção e deve ser inaugurada até o final do ano.

“Isso se soma a um conjunto de outros investimentos de modernização de plantas industriais Brasil afora”, afirmou Hartung, que foi governador do Espírito Santo por três mandatos (2003-2010 e 2015-2018), senador, prefeito de Vitória, deputado federal e deputado estadual.