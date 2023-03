Chinesa BYD segue em negociações com a Ford para compra da fábrica da Bahia

Estão avançadas, mas ainda não concluídas, as negociações entre a BYD e a Ford para a compra da fábrica de Camaçari (BA). O grupo chinês já assinou, com o governo da Bahia, um protocolo de intenções para a produção local de veículos elétricos e híbridos, chassis de caminhões eletrificados e beneficiamento de lítio, matéria-prima para baterias.

Falta o acerto com a Ford, que manteve sua unidade produtiva até 2021, quando o grupo norte-americano decidiu deixar de produzir veículos no Brasil e passar a importar modelos da marca. Na ocasião, também foi fechada a unidade de motores em Taubaté (SP) e, depois, a de jipes da marca Troller em Horizonte (CE).

Grupo já tem linha de montagem de ônibus elétricos em Campinas (SP) Foto: Denny Cesare/Estadão/21/09/2021

No protocolo assinado com o governo baiano, a BYD, uma das maiores fabricantes de veículos na China, afirma que pretende investir R$ 3 bilhões em três unidades produtivas. As negociações com a Ford ocorrem há mais de um ano, está perto de ser concluída, segundo fontes do setor automotivo, mas faltam detalhes a serem acertados.

Na sexta-feira, 3, houve rumores de que a compra estava concluída, mas tanto BYD quanto Ford negaram a informação. Na tarde desta segunda-feira, 6, a Ford divulgou uma nota dizendo ser equivocada a informação que dava como concluída a venda de suas instalações em Camaçari.

“A Ford comunica que continua ativamente em processo de negociação com potencial comprador e, portanto, a venda não foi concluída. Informações futuras sobre este tema serão comunicadas a depender do progresso das negociações”, diz a nota.

A BYD já produz ônibus elétricos em Campinas (SP) e pretende expandir a produção para os segmentos de automóveis de passeio e caminhões. A marca já importa alguns modelos da China, mas seu projeto é a produção local.