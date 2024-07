O presidente da Telefônica Brasil (dona da marca Vivo), Christian Gebara, acredita que chegou o momento de negociar com as “big techs” (como são conhecidas as gigantes internacionais da tecnologia) para repactuar como são feitos os investimentos em infraestrutura de telecomunicações. Enquanto as empresas de telefonia gastam bilhões para criar as suas redes e estão no limite de gastos - a Telefônica tem investido R$ 9 bilhões por ano no Brasil, diz -, poucas grandes empresas de tecnologia consomem 60% do tráfego de dados, casos de Netflix, Google, Amazon, Meta e TikTok, sem precisar fazer esse tipo de investimento. “Essa conta está desbalanceada”, afirmou Gebara, em entrevista ao Estadão, concedida na sede da Telefônica, em São Paulo.

A Vivo, por sua vez, também tem realizado uma migração para se tornar uma empresa de tecnologia, que vende um pouco de tudo, como os pacotes da Netflix e do Spotify. Dentro dessa estratégia de diversificação e de digitalização, o plano é fazer o cliente utilizar as plataformas da empresa para concentrar as suas contas, aumentando a receita dos serviços. Isso passa até pela criação de joint ventures e novas divisões para atuar nas áreas de mercado livre de energia (primeiramente para empresas, e depois para o consumidor final), educação, saúde e até seguros.

Mas Gebara descarta que isso seria a única forma de uma operadora de telefonia continuar crescendo no Brasil atualmente, mesmo que o número de aparelhos móveis em funcionamento já supere o de habitantes. Ele defende que é possível continuar ampliando o faturamento com serviços de telecomunicações por cliente, uma vez que pode migrar as pessoas do celular pré-pago para o pós-pago e para outros planos mais sofisticados, à medida que o consumo cresce.