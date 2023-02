O anúncio de um rombo bilionário no caixa da Americanas, seguido da renúncia do recém-empossado CEO da empresa, Sergio Rial, no começo de janeiro, pegou de surpresa o mercado e abalou a credibilidade dos três maiores acionistas da companhia, Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles. Juntos, eles detêm cerca de 30% da empresa.

O patrimônio do trio, somado, é estimado em R$ 160 bilhões, segundo a revista Forbes Brasil. Já o BTG Pactual, um dos credores da Americanas, fala em R$ 180 bilhões.

Leia também Bradesco se prepara para entrar com processos contra Americanas nos EUA e na Europa

Os empresários mantêm negócios desde o início dos anos 1970, quando começaram a trabalhar juntos no antigo banco Garantia. Lemann, Telles e Sucupira foram os principais sócios do banco, vendido em 1998 para o Credit Suisse.

Início dos investimentos

Foi durante a época do Garantia que o trio fez alguns de seus principais investimentos, como na Antárctica e na Brahma, marcas populares de cerveja que dariam origem à AmBev e, posteriormente, à AB InBev. No início dos anos 1980, eles assumiriam o controle acionário das Lojas Americanas, empresa fundada em 1929.

Nos anos 1990, o trio deu início à administradora de fundos GP Investimentos, com participação no controle de empresas milionárias. Já no começo dos anos 2000, os três fundaram o fundo de investimentos 3G Capital, que participaria de grandes transações, como a compra da rede de fast-food Burger King, da empresa alimentícia Kraft Heinz, além da criação da InBev, maior cervejaria do mundo.

Desde 2021, com a fusão das Lojas Americanas com a B2W - dona de marcas como Shoptime, Submarino e da própria Americanas.com - o grupo deixou de ser controlador da varejista e se afastou do dia a dia da empresa.

Lemann, Telles e Sicupira figuram entre os quatro primeiros na lista de maiores bilionários do Brasil da revista Forbes, que, além deles, inclui um dos fundadores da Meta (antigo Facebook), Eduardo Saverin.

Juntos, os três ficaram conhecidos como “ícones” do capitalismo brasileiro. Além disso, são conhecidos filantropos da educação, atuando com projetos e bolsas para incentivar e impulsionar novos talentos.

Jorge Paulo Lemann

Segundo lista da revista Forbes publicada em dezembro de 2022, é o homem mais rico do Brasil, com um patrimônio estimado de R$ 72 bilhões. Naquele ano, desbancou o então líder da lista, Eduardo Saverin.

Jorge Paulo Lemann é, segundo a última lista de bilionários da Forbes, o homem mais rico do Brasil Foto: Lucy Nicholson/Reuters

Lemann é acionista controlador da cervejeira AB Inbev, além de deter participações em conglomerados como Kraft Heinz e o Restaurant Brands International, que é responsável por empresas como as redes de fast-food Tim Hortons e Burger King. Ainda tem em seu portfólio a Americanas e a São Carlos Empreendimentos.

Continua após a publicidade

Marcel Telles

Terceiro colocado na lista de bilionários da Forbes, Marcel Telles tem patrimônio estimado em R$ 48 bilhões. Ele é sócio de Lemann na 3G Capital, além de ter participação de 9% na ClearSale, empresa de análise e prevenção de fraudes.

Terceiro colocado na lista de bilionários da Forbes, Telles tem patrimônio estimado em R$ 48 bilhões Foto: Paulo Giandalia/Agência Estado

Carlos Alberto Sicupira

Beto Sicupira, como é conhecido, está em quarto lugar na lista de bilionários, com patrimônio estimado de R$ 39,85 bilhões, junto com sua família. Além de sócio da 3G Capital, ele integra o conselho de administração da Americanas junto do filho de Jorge Paulo Lemann, Paulo Alberto Lemann.

Sicupira tem fortuna estimada em R$ 39,85 bilhões