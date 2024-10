Ex-CEO da Abercrombie & Fitch é preso nos EUA sob acusação de tráfico sexual

NOVA YORK - O ex-CEO da rede de varejo Abercrombie & Fitch, Michael Jeffries, e dois outros homens foram presos nos Estados Unidos sob acusação de tráfico sexual e prostituição interestadual, informou um porta-voz dos promotores federais nesta terça-feira, 22.

Os detalhes das acusações criminais não foram divulgados. Elas surgem depois de anos de alegações de má conduta sexual, feitas em processos civis e na mídia, por jovens que disseram que Jeffries as atraiu com promessas de trabalho de modelo e depois as pressionou a praticar atos sexuais.

Michael Jeffries em uma conferência em 2009: ele deixou a Abercrombie & Fitch em 2014 Foto: Mark Lennihan/AP

O advogado de Jeffries, Brian Bieber, disse por e-mail que "responderia detalhadamente às alegações depois que a acusação fosse revelada, e quando apropriado, mas planeja fazê-lo no tribunal - não na mídia". As informações sobre os advogados dos outros réus não estavam imediatamente disponíveis. O procurador dos Estados Unidos no Brooklyn, Breon Peace, e as autoridades do Departamento Federal de Investigações americano (FBI)e da polícia realizariam uma coletiva de imprensa ainda neta terça-feira.

Jeffries deixou a Abercrombie & Fitch, sediada em New Albany, Ohio, em 2014.

Uma ação civil registrada em Nova York no ano passado acusou a Abercrombie de permitir que Jeffries dirigisse uma organização de tráfico sexual durante seus 22 anos de trabalho. A ação dizia que Jeffries mantinha olheiros de modelos que vasculhavam a internet em busca de vítimas, e que algumas modelos em potencial se tornaram vítimas de tráfico sexual.

No ano passado, a Abercrombie disse que havia contratado um escritório de advocacia externo para conduzir uma investigação independente depois que uma reportagem com alegações semelhantes foi veiculada pela rede de TV britânica BBC.

A investigação da BBC incluiu uma dúzia de homens que descreveram ter participado de eventos envolvendo atos sexuais que, segundo eles, foram patrocinados por Jeffries e seu sócio, Matthew Smith, muitas vezes em sua casa em Nova York e em hotéis em Londres, Paris e outros lugares.

Quando o processo civil foi aberto em Nova York no ano passado, Bieber se recusou a comentar as alegações.

Atuação polêmica

A Abercrombie & Fitch tem sua origem em uma loja de artigos para caça e atividades ao ar livre fundada em 1892. Quando Jeffries chegou, um século mais tarde, a marca era um fracasso no varejo.

Ele foi responsável por transformá-la na queridinha da cultura de shopping center dos adolescentes da virada do milênio. Mas também foi o centro de algumas controvérsias. Jeffries afastou alguns clientes ao falar sobre como a empresa buscava jovens atraentes que pudessem caber em suas roupas.

Após a crise financeira de 2008 e a recessão subsequente, a popularidade da A&F começou a diminuir novamente. Quando Jeffries saiu, um fundo de hedge havia pressionado a diretoria da empresa a substituí-lo devido ao desempenho insatisfatório da empresa.