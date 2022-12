Ex-executivos da Marcopolo criam fábrica no Rio Grande do Sul para produzir furgões elétricos

Um segmento que vendeu neste ano apenas 50,8 mil unidades até novembro, o de furgões, atraiu investidores de uma startup brasileira para a produção local desse tipo de veículo, mas com motor 100% elétrico. Eles são usados para transporte de cargas leves e passageiros e várias marcas também estão importando modelos com essa tecnologia, bem mais caros que as versões a combustão. Hoje, há dez opções de vans à venda no País. A maioria é importada e foi lançada neste ano.

A Arrow Mobility, com fábrica em Caxias do Sul (RS), foi criada por ex-executivos da Marcopolo no ano passado e já tem cem pedidos de vans elétricas encomendados pela Localiza, a serem entregues a partir do primeiro semestre de 2023.

Segundo a empresa, que teve sua estreia oficial no mês passado, durante a Fenatran – feira de transporte realizada em São Paulo –, a maior parte dos componentes usados na produção das vans são nacionais, mas baterias e alguns itens eletrônicos são importados.

Com a receptividade do veículo durante o evento, Julio Balbinot, sócio e responsável pela área de estratégia e marketing, diz que a Arrow espera produzir pelo menos 2 mil unidades até 2025. Além da Localiza, há outros grupos interessados no produto, mas ele afirma que ainda não pode divulgar nomes.

Linha de montagem de furgões elétricos da Arrow Mobility em Caxias do Sul (RS) Foto: Arrow Mobility/Divulgação

Enquanto aguarda as entregas das vans Arrow One, a Localiza já opera com outros modelos elétricos importados, como Citroën E-Jumpy, Peugeot E-Expert e Renault Kangoo. A locadora informa que a demanda maior por estes veículos vem de companhias de varejo e e-commerce com foco no “last mile” (etapa final de entrega entre centro de distribuição e residência).

São empresas preocupadas com a redução da emissão de CO2 e com projetos na área de ESG (sigla em inglês para meio ambiente, social e governança. “A Localiza acredita que a eletrificação, prioritariamente em substituição aos veículos à diesel, é uma excelente alternativa na redução do inventário de CO2 das empresas”, informa um porta-voz.

A Ford, que deixou de produzir veículos no Brasil, também apresentou recentemente a E-Transit, versão elétrica de seu furgão para cargas. O modelo ainda não está à venda. A empresa preferiu importar algumas unidades e entregá-las para grandes frotistas realizarem testes.

“A ideia é entender as necessidades desse cliente, ajudá-lo a tirar o melhor desempenho do produto e depois ir aumentando os volumes com vendas”, afirma Rogelio Golfarb, vice-presidente da Ford América do Sul. Segundo ele, o mercado de furgões cresceu na pandemia com a digitalização da sociedade, que passou a adquirir mais produtos de forma online e a recebê-los em casa.

Furgões são veículos mais demandados para entregas de produtos nos grandes centros urbanos e as versões elétricas também ajudam na descarbonização. “É um mercado que vai continuar crescendo”, prevê Golfarb.

Furgão elétrico da BYD é uma das opções à venda no mercado brasileiro Foto: Werther Santana/Estadão

Outros modelos de vans elétricas à venda no País são o iEV 750, de grande porte, a E-JV7L, para transporte executivo, e o furgão E-JV5.5, todos da JAC Motors. Também tem o BYD eT3 e o Iveco Daily.

Por enquanto único a ser fabricado no País, o Arrow One também é voltado principalmente a entregas de e-commerce. A startup criada por três investidores, todos oriundos da fabricante de ônibus Marcopolo, não revela valores gastos no projeto até o momento, mas informa que está finalizando uma rodada de investimentos.

Localiza encomendou 100 unidades do furgão Arrow One para entregas em centros urbanos Foto: Localiza/Divulgação

Projeto nacional

O furgão, segundo a Arrow, é um projeto totalmente nacional, não emite CO2 e tem autonomia para rodar 270 quilômetros. “Leva menos de 3 horas para ser totalmente recarregada”, informa a startup que se define como uma empresa de tecnologia “disfarçada de montadora”. A van é o primeiro produto, mas há outros em estudo, sempre focados em acelerar o processo de eletrificação no Brasil.

Uma das novidades no Arrow One é um sistema chamado de “One Shot Loader”, em que as encomendas são acomodadas numa estrutura externa, uma espécie de gaveta. “Quando o veículo chega ao centro de distribuição, o dispositivo é colocado inteiro dentro da van, que sai imediatamente para a entrega, otimizando tempo e mão de obra”, diz Balbinot.

Custo energético é 80% menor se comparado a um veículo tradicional” Júlio Balbinot, sócio da Arrow Mobility

Com design inovador, o veículo é equipado com aplicativo que funciona como uma secretária virtual capaz de analisar performance, rotas preferenciais de trânsito e tempo de viagem, além de atender e fazer ligações e enviar mensagens diretamente para os clientes avisando da entrega da mercadoria ou de atrasos.

Balbinot ressalta que, com pouco incentivo governamental e fiscal, os carros elétricos são mais caros que os movidos a combustíveis fósseis, mas a economia que geram para rodar compensa o investimento inicial. “Com todas as tecnologias do Arrow One, o ganho de produtividade é de cerca de 50%, com um custo energético 80% menor se comparado a um veículo tradicional.” Para cada R$ 1 gasto com diesel, o elétrico gasta R$ 0,16 centavos, afirma.

