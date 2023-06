Fama já atrapalhou Fabrício Battaglini, do Mais Você, na hora de negociar melhores preços

Ser uma celebridade conhecida também pode atrapalhar os negócios. O repórter Fabrício Battaglini, do programa Mais Você, da TV Globo já se viu nessa situação.

Como a produção do programa matinal começa cedo, Battaglini, que tinha as tardes livres, decidiu vender móveis antigos pela internet, algo que já fazia parte do seu gosto pessoal.

“Sou desses que vive garimpando uma peça aqui, outa acolá. Então, resolvi abrir uma loja na internet”, conta.

Assim surgiu em 2020, a Antigo e Pronto, hoje com 27 mil seguidores no Instagram. “Foi na época que todo mundo estava em casa querendo mudar a decoração, fazer reforma – e deu muito certo”, afirma.

Fabrício Battaglini, do programa Mais Você, da TV Globo, tem negócio de venda de móveis antigos Foto: Valéria Gonçalvez/Estadão

No caso de Battaglini, ser jornalista ajuda. Ele faz um trabalho de exposição minucioso: contextualiza a história do móvel em um texto que acompanha fotos com ótima resolução. Não raro, faz pose ao lado dos móveis para valorizar a postagem.

O problema é que ser famoso geralmente o atrapalha na hora de garimpar o que vai comprar para a loja. “Quando me interesso por algum artigo, negocio tudo pela internet, principalmente o preço. Já aconteceu de eu chegar no lugar para ver o móvel, ser reconhecido e o preço subir. O povo pensa que porque sou famoso, sou rico”, brinca ele.