General Motors anuncia investimento de R$ 1,2 bilhão em complexo industrial do Rio Grande do Sul

O valor será voltado à produção de um novo veículo da marca em um segmento ainda não explorado no País. O investimento também irá beneficiar as linhas de produção locais já existentes dos modelos Onix e o Onix Plus.

Segundo o presidente da GM na América do Sul, Santiago Chamorro, o novo carro será lançado no Brasil em 2026 e, após isso, exportado para a região, de modo a ampliar a linha Chevrolet. “A escolha de Gravataí é estratégica por ser uma fábrica preparada para a produção em alto volume e reforça o nosso compromisso com o Estado do Rio Grande do Sul”, afirmou Chamorro.