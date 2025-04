Gol conclui acordo com Boeing e destrava US$ 235 milhões para credores

A Gol informou nesta segunda-feira, 7, que, em conexão com o processo do Chapter 11 (equivalente ao instrumento de recuperação judicial nos EUA) e após extensas negociações em bases estritamente comerciais, teve aprovada pelo Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York uma série de acordos com a The Boeing Company, com a qual possui pedidos para 91 aeronaves Boeing 737 MAX.

“A conclusão das negociações com a Boeing representa mais um marco nos objetivos gerais de reestruturação da Gol”, disse a empresa por meio de fato relevante.

A Gol diz que 'reduzirá significativamente' o seu endividamento Foto: Marcos de Paula/Estadão

A Gol que, em combinação com a transação tributária e de acordo com o plano de reestruturação previsto no Processo do Chapter 11, os acordos permitirão um aumento para um mínimo de US$ 235 milhões na distribuição de capital aos chamados credores quirografários gerais (que não têm garantia real, diferentemente de detentores de hipotecas ou penhores, por exemplo).