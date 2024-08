Grandes formatos digitais revolucionam experiência em publicidade exterior

Impactar clientes com experiências exclusivas em publicidade, promovendo uma conexão mais profunda entre anunciantes e consumidores, com interação e reconhecimento maior para as marcas. Esse é o propósito da JCDecaux, líder mundial em mídia Out-of-Home (OOH), ao investir em grandes formatos digitais de publicidade em locais de alta circulação no Brasil.

A JCDecaux, que está presente na vida dos brasileiros nas ruas – com relógios, abrigos de ônibus e outros mobiliários urbanos –, em linhas de metrô, aeroportos e supermercados, inova mais uma vez trazendo ao mercado grandes formatos digitais exclusivos, chamados de novos Mega LEDs e Icônicos.

Para o Burguer King, um dos clientes da JCDecaux, os anúncios influenciam na decisão de compra dos consumidores Foto: Divulgação/JCDecaux

“A digitalização do Out-of-Home é uma das grandes tendências do mercado, e os novos painéis que estamos inaugurando, como os Mega LEDs e Icônicos, são a materialização desse futuro”, explica Silvia Ramazzotti, diretora de Marketing da JCDecaux Brasil. “Além de trazer mais eficiência e agilidade às campanhas, os grandes formatos de Digital Out-of-Home (DOOH) proporcionam uma experiência imersiva, diferente de tudo o que as pessoas estão acostumadas no dia a dia”, destaca.

Com tamanhos que vão de 11m² a 25m², esses equipamentos de última geração oferecem uma plataforma única para as marcas – e geram mais empatia, conexão com os consumidores e experiências visuais diferenciadas. Os novos Mega LEDs e Icônicos já começaram a ser instalados pelo País. De agora até novembro, poderão ser vistos nos metrôs de São Paulo (linhas 3-Vermelha e 4-Amarela) e Salvador, e nos aeroportos de Guarulhos e Brasília.

Silvia Ramazzotti, diretora de Marketing da JCDecaux Brasil Foto: Divulgação/JCDecaux

Nove em dez consumidores afirmam que os anúncios em OOH já fazem parte do seu cotidiano e dizem que eles são interessantes por causa da criatividade e do movimento das peças, de acordo com estudos feitos em parceria com a Kantar e Offerwise. Além de proporcionar uma experiência diferenciada, os formatos digitais produzem resultados positivos para as marcas. Um estudo da eMarketer revelou que 74% dos usuários de celular tomaram alguma decisão após serem impactados por uma publicidade no formato DOOH. “Não apenas aumentam a lembrança de marca, mas também influenciam na decisão de compra dos consumidores no ponto de venda”, reforça Saulo Faria, gerente de Mídia da Zamp, agência do Burger King.

Uma das empresas que apostam nesse formato, o banco Santander tem recorrido aos anúncios em DOOH para gerar conhecimento de marca. “Os grandes formatos – em especial – conseguem garantir mais visibilidade das nossas campanhas, fazendo a marca estar presente em momentos estratégicos da vida dos consumidores”, afirma o head de Marketing do Santander, Guilherme Bernardes.

O segmento de OOH está em pleno crescimento em todo o mundo. O potencial é de movimentar US$ 54,83 bilhões em 2030, de acordo com relatório de 2022 da Research and Markets. De olho nesse potencial, investir em campanhas que contemplem esse formato já é uma realidade para muitas agências e uma demanda crescente das marcas. “É essencial considerar como integrar esses formatos dentro de uma estratégia de mídia abrangente. Existe uma grande diferença entre criar uma campanha pensada especificamente para OOH e simplesmente adaptar uma existente. O impacto, sem dúvida, será muito mais poderoso quando o formato é considerado desde o início”, recomenda Silvia Ramazzotti, diretora de Marketing da JCDecaux Brasil.

Além de todos esses fatores, o uso de inteligência de dados nesse tipo de publicidade oferece aos anunciantes uma série de soluções cada vez mais assertivas e mensuráveis. “Fazemos muita pesquisa. Com isso, conseguimos falar quem é o público que está em determinada estação – e se isso faz sentido para o anunciante, por exemplo”, explica Silvia.

E a JCDecaux deve ampliar essa estratégia. “Os grandes formatos digitais são uma exclusividade do DOOH em relação a outros meios”, diz Silvia. “Estamos no melhor momento do Out-of-Home, entregamos soluções cada vez mais inovadoras, tecnológicas e interativas. Os grandes formatos de DOOH geram maior conexão emocional com as pessoas que circulam diariamente pelas cidades e aumentam a efetividade de campanhas veiculadas em outros meios”, finaliza.