Investimentos em fintechs no Brasil vêm mudando de perfil; entenda por quê

“A disputa saiu do mercado voltado a consumidores final, em que a disputa acontece pela atração do maior número de clientes, e que já é muito competitivo, com Nubank, C6, Nomad e com a reação dos incumbentes, como o BTG Digital, e os esforços do Itaú”, diz Carlos Simonsen, cofundador do fundo de venture capital brasileiro Upload Ventures. “Agora, o interesse está em se aprofundar na cadeia de valor inteira. As empresas pensam para que precisam de um banco tradicional para fazer as suas transações financeiras, se podem usar as infraestruturas de fintechs e movimentar seus pagamentos por conta própria.”

Um exemplo desse interesse foi percebido pelo Stark Bank, fundado em 2018, para atender o mercado corporativo e que já se coloca entre os 15 que mais fazem transações por Pix entre empresas. “Fomos procurados recentemente por seis fundos. Os estrangeiros estão batendo à porta procurando oportunidades”, afirma o fundador, Rafael Stark, que diz não estar buscando financiamento.