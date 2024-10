Maior prédio residencial de São Paulo será lançado por Cyrela e Safra, com design da Armani/Casa

A construtora Cyrela e J. Safra Properties, divisão imobiliária do Grupo J. Safra, vão criar juntas o empreendimento imobiliário residencial mais alto de São Paulo. Chamado “Vista Cyrela Furnished by Armani/Casa”, o projeto é localizado no bairro Jardim Guedala, no distrito do Morumbi. As duas torres do condomínio terão 206 metros de altura cada.

Antes do projeto Vista, o On The Sky by Yoo era o mais alto da Cyrela, com 150 m, localizado em Perdizes. Segundo o Skyscraper Center, a mais alta torre do município está em construção pela WTorre e terá 219 metros, mas se trata de um edifício comercial. Hoje, o edifício mais alto da cidade é o Platina 220, no Tatuapé, com 171,7 m. O novo empreendimento da Cyrela, como os demais da marca, é voltado ao segmento de luxo e terá Volume Geral de Vendas (VGV) estimado em mais de R$ 700 milhões. A empresa não informou o número de apartamentos ou o valor de venda por metro quadrado.

A decoração das áreas comuns do condomínio será feita com móveis, acessórios e tecidos escolhidos e criados em estreita colaboração entre a Cyrela e a italiana Armani/Casa para buscar a elegância atemporal da grife italiana.

Os edifícios terão unidades com tamanhos e preços diferentes, de 350 m² a 520 m². Já as coberturas serão maiores, tendo tamanhos de 700 m² a 850 m², e os compradores poderão ter uma vista privilegiada do alto da cidade.

Vista Cyrela Furnished by Armani/Casa terá decoração da grife italiana Foto: Divulgação/Cyrela

O lançamento do empreendimento será no dia 16. O preço dos imóveis não foi divulgado pela construtora. Mas, para ter ideia, nos apartamentos do On The Sky by Yoo, na Avenida Sumaré, as unidades custam R$ 15,9 mil o metro quadrado, patamar semelhante ao da maioria dos residenciais de alto padrão no bairro.

Neste ano, Cyrela e J. Safra Properties também lançaram juntas empreendimentos residenciais no Rio, chamado Ox e Woods Park Design, na Barra da Tijuca. Os projetos movimentaram R$ 630 milhões em uma semana.