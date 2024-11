Por que 50 milhões de pessoas deixaram de comprar de empresas de luxo, como Dior e Burberry

A China vinha impulsionando o crescimento do luxo desde 2000 até a pandemia da covid-19. “O crescimento do luxo no mundo todo se beneficiou do crescimento da classe média chinesa, da classe aspiracional e das pessoas que se tornaram milionárias”, disse Driscoll.

A LVMH, um termômetro maior para o mercado do luxo, registrou uma queda de 3% na receita no mês passado, por conta, em grande parte, dos impactos contínuos da inflação sobre o comportamento do consumidor - especialmente no crucial mercado chinês. Por sua vez, a Kering registrou no mês passado um declínio de 15% em relação ao ano anterior.