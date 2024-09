Morre Rodolfo Marco Bonfiglioli, ex-dono do Banco Auxiliar

Morreu no final da tarde desta sexta-feira, 6, aos 98 anos, o ex-banqueiro Rodolfo Marco Bonfiglioli, que dirigiu o Banco Auxiliar, fechado em novembro de 1985. Bonfiglioli estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A instituição financeira era parte de um conglomerado de negócios fundado por seu pai, o imigrante Alberto Bonfiglioli, do qual fez parte também a Companhia Industrial de Conservas Alimentícias (Cica), fundada em 1941 com outras famílias de origem italiana em Jundiaí, no interior de São Paulo. Do empreendedorismo da família, nasceram o Jardim Bonfiglioli e outros bairros da capital paulista.

PUBLICIDADE Uma das versões correntes para o uso da imagem do elefante na logomarca da Cica relacionava a imagem a caçadas que na juventude Rodolfo, também conhecido como Rudi, costumava fazer na África — uma prática de que ele “se arrependeu muito posteriormente”, conforme familiares. Outra teoria é de que a escolha do personagem-símbolo tenha se dado em homenagem à terra natal da família Massina. É que na praça principal de Catânia, cidade portuária da Sicília, fica a Fontana dell’Elefante. Posteriormente, Mauricio de Sousa criou o personagem Jotalhão, que acabaria sendo adotado como a imagem do rótulo dos produtos da empresa. A companhia foi vendida, em 1993, para o grupo Gessy Lever, e a fábrica original de Jundiaí foi fechada em 1998.

Cláudia Bonfiglioli, filha de Rodolfo, fundou a Casa Hope, instituição filantrópica que oferece apoio biopsicossocial e educacional a crianças e adolescentes portadores de câncer e transplantados de medula óssea, fígado e rins, e seus acompanhantes. Acolhe pessoas com baixo poder aquisitivo procedentes de todo o Brasil, que precisam de um lugar de apoio ao serem encaminhadas para tratamento em São Paulo.

O velório de Rodolfo Marco Bonfiglioli será no Funeral House, e o sepultamento, no Cemitério São Paulo, no jazigo da família Bonfiglioli.