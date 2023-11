Natura assina acordo vinculante para venda da The Body Shop por R$ 1,25 bilhão

São Paulo - A Natura&Co e a Natura Cosméticos anunciaram nesta terça-feira, 14, a assinatura de um acordo vinculante com a Aurelius Investment Advisory para a venda da rede The Body Shop. O negócio é estimado em 207 milhões de libras (R$ 1,25 bilhão), a serem pagos em até cinco anos. Um acordo vinculante indica que o comprador tem o compromisso firme de fechar o negócio indicado no contrato.

De acordo com o comunicado da Natura, a conclusão da transação está prevista para ocorrer até 31 de dezembro de 2023 e está sujeita às aprovações regulatórias usuais. A Aurelius é dona da rede de farmácias Lloyds, no Reino Unido.

“A transação de venda apoiará os esforços da Natura&Co para otimizar suas operações e simplificar seus negócios, além de posicioná-la para focar em prioridades estratégicas, especialmente a integração da Natura e Avon na América Latina, o modelo de venda direta e a otimização adicional da presença internacional da Avon”, diz a companhia, em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A rede de cosméticos The Body Shop foi comprada pela Natura em 2017 Foto: Stephen Hird/Reuters

A rede The Body Shop foi comprada pela Natura em 2017, em um acordo de 1 bilhão de euros (algo como R$ 3,6 bilhões à época). A empresa já era dona naquele momento da rede australiana Aesop, comprada em 2012 por cerca de US$ 70 milhões. Os planos eram de montar uma grande operação internacional. A experiência, porém, acabou não sendo positiva. Neste ano, a Natura já se desfez da Aesop, vendida para a L’Óreal por US$ 2,5 bilhões.