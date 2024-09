Ocupação de escritórios cresce e estimula lançamentos de edifícios corporativos em SP

Cada vez mais pessoas estão retornando ao trabalho presencial, mas agora com novas exigências, como fácil acesso ao transporte e maior espaço individual por funcionário. Segundo dados da consultoria imobiliária CBRE, a ocupação dos imóveis comerciais no País aumentou nos últimos meses. No segundo trimestre deste ano, entre os cerca de 430 prédios monitorados pela empresa, a ocupação ficou acima de 70% em 82% dos escritórios. O número representa uma evolução importante em 12 meses, tendo aumentado 6 pontos porcentuais.

Ou seja, em 82% desses prédios, as pessoas estão indo de três a quatro vezes por semana. O dia que se torna uma exceção é a sexta-feira. Mesmo a segunda, que antes era dia de trabalho remoto, não é mais", afirma Felipe Giuliano, diretor de áreas de locação, brokerage services e pesquisa da CBRE. Entre as motivações para a volta ao trabalho presencial, o especialista aponta que, além de mais empresas estarem cobrando o retorno, há casos de pessoas que não têm a infraestrutura necessária para trabalhar de casa. Porém, há uma mudança no espaço oferecido aos funcionários, tendência relacionada tanto ao conforto quanto ao combate a proliferação de doenças contagiosas. Antes da pandemia, a densidade dos escritórios era de uma pessoa para cada 7 m², número que hoje subiu para 10 m² e está se aproximando de 12 m².

Por parte das empresas, a busca por espaços comerciais tem sido por escritórios melhores, mais modernos, com localização mais acessível ou com maior oferta de diferenciais de sustentabilidade.

De acordo com a CBRE, a vacância de polos comerciais de São Paulo tem diminuído neste ano. Na região da Faria Lima, a taxa está em 5,6%, com aluguéis que custam entre R$ 250 e R$ 300 o m². Nos Jardins, a taxa é um pouco maior, com 10,6% de vacância, com preços de aluguéis iguais. Já na Av. Chucri Zaidan, com custo de aluguel mais baixo, na faixa de R$ 80 a R$ 100 o m², a vacância ainda está elevada, em 24,1%.

O novo edifício comercial Fidalga J. Safra Corporate fica na Vila Madalena, em São Paulo Foto: Divulgação/Safra/Idea!Zarvos

Além desses bairros, a região da Vila Madalena também vem mesclando cada vez mais a boemia com os escritórios. O mais novo exemplo dessa tendência na região é o empreendimento Fidalga J. Safra Corporate, localizado na rua Fidalga, 380.

Com vista livre para a região residencial da Vila Madalena, o edifício da incorporadora Idea!Zarvos e da construtora Rocontec ficou pronto em setembro deste ano. O prédio tem cinco pavimentos com possibilidade de divisão em dois conjuntos a partir de 1.100 m². Do primeiro ao terceiro pavimentos, as unidades são no formato duplex. Para estacionamento, o prédio tem cinco subsolos, com um total de 192 vagas de garagem.

O empreendimento de 16.995,42 m² tem 70% das unidades com pé direito duplo, com mais de 5 metros, e tanto fachada quanto áreas internas têm vegetação. “A existência de áreas verdes externas e internas, de iluminação natural e o uso de materiais sustentáveis compõem um ambiente mais saudável e estimulante. Esse conjunto de coisas melhora a qualidade do ar e reduz o estresse, de forma natural, além de incentivar a criatividade e a produtividade das pessoas. O design inovador, que prioriza o conforto e a funcionalidade, cria um espaço que promove o bem-estar geral e a satisfação dos ocupantes”, informa a empresa.

Escritório tem estações de trabalho flexíveis Foto: Divulgação/Safra/Idea!Zarvos

O prédio terá também um boulevard aberto ao público com lojas, galerias e restaurantes, localizado entre as ruas Girassol e Fidalga. A área de lojas tem quatro espaços, com tamanhos de 80 a 570 m².

“A proposta do empreendimento atende além das necessidades atuais do mercado e das pessoas, como também antecipa futuras demandas, oferecendo um ambiente que promove eficiência e bem-estar, refletindo os novos padrões de escritório e reforçando a Vila Madalena como um polo corporativo de destaque”, comenta Giuliano, da CBRE.