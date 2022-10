Raízen compra empresa Payly por R$ 78 mi e cria unidade de serviços financeiros

A Raízen anunciou nesta segunda-feira, 17, a criação da Unidade de Serviços Financeiros Raízen, por meio da aquisição da Payly Holding e da Payly Instituição de Pagamentos, empresas controladas pela Cosan, por R$ 78 milhões.

Segundo a Raízen, a aquisição da Payly representa o primeiro passo no desenvolvimento desta unidade de pagamentos, considerando que já provê tecnologia em serviços financeiros, sendo parte relevante na cadeia de valor do aplicativo para celular Shell Box, usado para pagar combustível em postos da marca. A tecnologia já opera regularmente como instituição de pagamento, de acordo com a regulamentação do Banco Central do Brasil.

A nova unidade será uma forma de oferecer conveniência e fidelizar o cliente e os parceiros, por meio dos canais e plataformas comerciais, inteligência de dados e captação de recursos de terceiros.

Raízen comprou empresa de pagamentos que pertencia à Cosan Foto: Thilo Schmuelgen/Reuters

‘O ecossistema da companhia consiste atualmente em um potencial de volume de vendas (GMV) de mais de R$ 200 bilhões considerando o faturamento total da companhia, atendendo mais de 8 mil postos revendedores, 5 mil clientes B2B [corporativos], 50 milhões de clientes finais, 17 mil clientes no segmento de energia elétrica, 1,5 mil estabelecimentos de proximidade e conveniência, fornecedores e parceiros de negócios no setor sucroalcooleiro”, informa a empresa, em nota.

A aquisição da Payly está sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), além de outras condições precedentes comuns a este tipo de operação.