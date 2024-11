Sabesp lucra R$ 1,1 bi, alta de 38,6% ante o 3º trimestre de 2023

A Sabesp reportou nesta segunda-feira, 11, lucro líquido de R$ 1,173 bilhão no terceiro trimestre de 2024. O montante representa uma alta de 38,6% em relação ao mesmo período de 2023.

No documento que acompanhou a divulgação dos resultados, a companhia afirma que esse lucro líquido desconsidera "os efeitos não recorrentes e a margem de construção". A Sabesp explicou, no comunicado de resultados, que promoveu mudanças nas classificações de ativos após o processo de desestatização — em julho, o governo de São Paulo leiloou uma fatia de 32% (permanecendo com 18%) por R$ 14,8 bilhões. As alterações geraram um impacto na receita bruta no terceiro trimestre de 2024 de R$ 8,820 bilhões. No critério ajustado, o lucro líquido da companhia atingiu R$ 6,111 bilhões entre julho e setembro, acréscimo de R$ 5,266 bilhões ou 622,2% em relação aos R$ 846 milhões registrados um ano antes.

Desconsiderando os efeitos não recorrentes e a margem de construção, o Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 2,785 bilhões, crescimento anual de 16%.

Já o Ebitda ajustado, que desconsidera margem de construção, totalizou R$ 10,586 bilhões, acréscimo de R$ 8,2 bilhões ou 343,6% maior do que os R$ 2,387 bilhões registrados em igual período de 2023.

A receita operacional líquida somou R$ 14,997 bilhões no terceiro trimestre de 2024. A cifra representa um crescimento de 132,4% quando comparado ao registrado um ano antes.

A Sabesp foi privatizada em julho, no início do terceiro trimestre Foto: Divulgação/Sabesp

Despesas crescem 19,2%

As despesas gerais da Sabesp totalizaram R$ 546 milhões no terceiro trimestre de 2024. O número é 19,2% maior do que o reportado em igual intervalo de 2023.

A companhia atribui a alta, principalmente, à maior provisão para repasse aos Fundos Municipais de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, no montante de R$ 71 milhões (pass-through) em virtude do novo contrato da URAE-1.

O total das despesas com repasses municipais foi de R$ 292 milhões no terceiro trimestre de 2024 ante R$ R$ 221 milhões um ano antes. As despesas com uso de água caíram de R$ 28 milhões para R$ 25 milhões entre julho e setembro de 2024.

Na linha de salários, encargos e benefícios e obrigações previdenciárias, os custos caíram 8,5% ano contra ano, somando R$ 733 milhões.

Segundo o comunicado de resultados, a queda reflete a redução de 13,1% na quantidade média de empregados, com impacto de R$ 53 milhões, assim como a redução de R$ 14 milhões nas despesas com assistência médica.

“Os decréscimos mencionados acima foram parcialmente compensados pela aplicação de 2,0% em fevereiro de 2024, referente ao Plano de Cargos e Salários, e pelo reajuste salarial de 2,77% em maio de 2024″, destaca a Sabesp no documento.

Perdas com crédito duvidoso

As perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa da Sabesp somaram R$ 140 milhões no terceiro trimestre de 2024. Com isso, recuaram 10,4% ante o mesmo período de 2023.

Enquanto isso, o investimento realizado foi de R$ 1,444 bilhão, sendo R$ 708 milhões em água e R$ 736 milhões em esgoto. O desembolso de caixa referente aos investimentos realizados, inclusive de períodos anteriores, foi de R$ 1,483 bilhão.

No acumulado entre janeiro e setembro, o investimento realizado foi de R$ 4,161 bilhões, sendo R$ 1,926 bilhão em água e R$ 2,235 bilhões em esgoto. O desembolso de caixa acumulado referente aos investimentos realizados, inclusive de períodos anteriores, foi de R$ 3,221 bilhões.

Receita de serviços de saneamento

A receita relacionada à prestação de serviços de saneamento da Sabesp, que não considera a receita de construção, atingiu R$ 5,462 bilhões no terceiro trimestre de 2024. A cifra representa acréscimo de R$ 341 milhões ou 6,7% na comparação anual.