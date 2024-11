Trump quer acabar com subsídios para veículos elétricos. Como isso pode afetar o setor?

A equipe de transição do presidente eleito Donald Trump está explorando uma série de medidas para dificultar a competitividade dos veículos elétricos em relação aos movidos a gasolina, culminando com a eliminação de um subsídio de US$ 7,5 mil para pessoas que compram veículos elétricos, de acordo com três pessoas com conhecimento direto dos planos.

Harold G. Hamm, um bilionário do petróleo, tem discutido o crédito de US$ 7,5 mil com a equipe de Trump. Hamm é o fundador e presidente da Continental Resources, uma das maiores empresas petrolíferas independentes dos Estados Unidos. O crescimento do mercado dos veículos elétricos representa uma ameaça para o setor de petróleo e gás. De acordo com a Agência Internacional de Energia, a adoção global de veículos elétricos poderia reduzir a demanda de petróleo em quase 6 milhões de barris por dia até 2030.

Elon Musk (E), aliado de Trump, é contra os subsídios aos elétricos

O crédito fiscal para veículos elétricos também é combatido por outro aliado importante de Trump, Elon Musk, o dono da Tesla. Em julho, ele disse que a eliminação do subsídio prejudicaria a Ford, a GM e outros concorrentes de sua empresa. Trump não pode eliminar unilateralmente os créditos fiscais para veículos elétricos. Isso porque eles fazem parte da Lei de Redução da Inflação, que o presidente Joe Biden sancionou em 2022. O Congresso teria de alterá-la ou aprovar uma nova lei para eliminar os créditos.

Mas, se você tinha um veículo elétrico em sua lista de Natal e esperava usar o subsídio, os observadores políticos disseram que seria prudente comprar antes de janeiro, dada a incerteza sobre sua durabilidade.

Aqui estão cinco coisas que você deve saber sobre os subsídios para veículos elétricos:

Como funcionam os créditos fiscais para veículos elétricos

De acordo com a lei, os consumidores podem reduzir o preço de compra de um veículo elétrico, híbrido plug-in ou de célula de combustível em até US$ 7,5 mil para um veículo novo e até US$ 4 mil para um veículo usado. Há algumas restrições. Para se qualificar, os compradores devem adquirir o veículo para uso próprio, não para revenda.

O crédito está disponível somente para contribuintes cuja renda bruta não exceda US$ 300 mil por ano para casais; US$ 225 mil para chefes de família; ou US$ 150 mil para solteiros.

O veículo deve ser montado na América do Norte, e suas baterias também devem ser fabricadas na América do Norte. Ele também deve atender aos requisitos de fornecimento de lítio e outros minerais essenciais.

O governo Biden criou um site que lista as marcas e modelos elegíveis.

O que Elon Musk quer

Musk, o homem mais rico do mundo, CEO da Tesla e um dos maiores apoiadores de Trump, quer que os créditos fiscais para veículos elétricos sejam eliminados.

Ao contrário de seus concorrentes, como a Ford e a GM, a Tesla não depende muito dos subsídios. Alguns modelos da Tesla não se qualificam para eles por conta das várias exigências, incluindo a de que os veículos não tenham componentes fabricados na China. A Tesla também teve uma enorme vantagem na produção e construiu uma ampla rede de estações de recarga, o que lhe confere um apelo de mercado maior do que o de seus concorrentes, segundo analistas. Leia também Venda de carros 100% elétricos cresce em ritmo acelerado no Brasil, na contramão de outros países

CBMM avança no setor de baterias para veículos elétricos com nova fábrica de óxidos de nióbio

Carro elétrico: China deve expandir produção no exterior para driblar tarifas; Brasil está no radar “Acho que seria devastador para nossos concorrentes e para a Tesla”, disse Musk em uma teleconferência em julho, durante a qual ele especulou sobre o impacto do fim dos créditos fiscais. “Mas, a longo prazo, provavelmente ajudaria a Tesla, seria meu palpite.” O que os outros fabricantes de automóveis querem A Alliance for Automotive Innovation (Aliança para Inovação Automotiva), que representa 42 montadoras que produzem cerca de 97% dos veículos novos nos Estados Unidos, quer manter os créditos fiscais para veículos elétricos.

Em uma carta aos congressistas republicanos, a organização afirmou que os créditos são fundamentais para manter a competitividade.

Os economistas argumentaram que a eliminação do crédito fiscal para carros elétricos e outras partes das políticas climáticas de Biden acabariam ajudando a China, colocando em risco centenas de bilhões de dólares em investimentos em fábricas que foram feitos nos Estados Unidos e enviando esse trabalho para outros países, incluindo a China. Jennifer Granholm, secretária de energia de Biden, disse que os Estados Unidos estão tentando construir uma cadeia de suprimentos doméstica para baterias e veículos elétricos desde a aprovação da lei climática. "Você elimina esses créditos e o que você faz?", disse ela. "Você acaba cedendo o território para outros países, especialmente para a China." Então, por que visar os veículos elétricos? Os veículos elétricos estão agora completamente inseridos nas guerras culturais dos Estados Unidos. No início de sua campanha presidencial, Trump aproveitou os veículos elétricos como uma espécie de substituto para as políticas climáticas de Biden, ao criticá-los por serem caros e ineficazes. Outros republicanos seguiram o exemplo e atacaram tanto os veículos movidos a bateria quanto as pessoas que os promovem.

“Democratas como Pete Buttigieg querem emascular a maneira como dirigimos e forçar todos vocês a dependerem de veículos elétricos”, disse a deputada republicana Marjorie Taylor Greene, em um comício de Trump em Detroit no ano passado.

Buttigieg, o secretário de transportes, é homossexual, e a escolha da palavra pareceu a muitos observadores uma tentativa de questionar sua masculinidade - e, por extensão, a masculinidade de qualquer pessoa que não esteja dirigindo um carro que não tenha um motor de combustão.

No final da campanha, à medida que Trump se aproximava de Musk, a postura do presidente eleito se suavizou um pouco. “Estou sempre falando sobre veículos elétricos, mas não quero dizer que sou contra eles - sou totalmente a favor deles”, disse Trump em um comício em julho. “Eu já os dirigi e eles são incríveis, mas não são para todo mundo.”

Como Trump pode acabar com os subsídios?

Enquanto espera que o Congresso elimine os subsídios, uma vez no cargo, Trump pode dificultar o acesso e o uso do dinheiro pelos consumidores.

Seu governo pode emitir novas orientações que eliminem o crédito fiscal para veículos elétricos adquiridos via leasing.

“Isso provavelmente é fato consumado, porque basta uma ligação da Casa Branca”, disse Mike Murphy, um agente republicano veterano que apoia os veículos elétricos.

Ele disse que, como um grande número de vendas de veículos elétricos é feito para empresas de leasing, a eliminação da cláusula “rapidamente jogaria água fria nas novas vendas”. O novo governo também poderia tirar do ar sites que informam os consumidores sobre como usar o crédito, semeando confusão.

Espera-se que os legisladores usem a “reconciliação”, uma manobra parlamentar que permite a aprovação de projetos de lei sobre impostos e gastos com maioria simples. É a mesma tática legislativa que os democratas usaram para aprovar o projeto de redução da inflação sem os votos dos republicanos.

“Eles vão agir com bastante rapidez, pelo que me disseram”, disse Thomas J. Pyle, presidente da American Energy Alliance, um grupo conservador de pesquisa de energia, sobre os republicanos. Ele previu um projeto de lei orçamentária “monstruoso” que terá como objetivo cortar os créditos fiscais para veículos elétricos, bem como os subsídios para energia eólica, solar e outras energias limpas, a fim de abrir caminho para a próxima rodada de cortes de impostos de Trump.

“O presidente Biden abriu o precedente para isso”, disse Pyle. “Não há nada que os democratas possam fazer ou dizer sobre isso. A questão é o quanto os republicanos estarão unidos, e eu suspeito que, no início, eles estariam, para dar a Donald Trump sua lua de mel.”

