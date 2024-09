A Beep Saúde, healthtech especializada em serviços de saúde domiciliares, recebeu novo investimento de R$ 100 milhões. Liderado pela gestora norte-americana Lightsmith, o aporte contou com a participação de investidores renomados que já tinham participação na Beep, como o CZI (fundo de Mark Zuckerberg e Priscilla Chan) e David Vélez (fundador do Nubank). Já a gestora Actyus (liderada por Sergio Furio, fundador da Creditas) está entrando na Beep pela primeira vez. Com os novos recursos, a companhia passou a ser avaliada em R$ 1,2 bilhão.

"Equilibramos as contas na virada do ano passado, nos tornamos lucrativos e ficamos independentes de novas rodadas de captação", diz Vander Corteze, médico fundador e presidente da Beep. "Mas, quando contei o resultado de nossa reestruturação em maio, na Brazil Week (evento voltado ao empreendedorismo brasileiro, em Nova York), fomos surpreendidos com essa oferta de aporte da Lightsmith." Especializada em investimentos em soluções para problemas ligados ao meio ambiente, a Lightsmith fez com que Corteze entendesse que facilitar o acesso da população ao diagnóstico e à prevenção de doenças via imunização faz parte da tese de adaptações dos seres humanos às mudanças climáticas. "A dengue é uma doença que tem correlação com mudança climática e doenças respiratórias também", diz ele. "Para a gente, foi um ângulo novo e bastante interessante, que não tínhamos percebido."

Com faturamento anualizado de R$ 300 milhões, a Beep faz atendimento domiciliar em diferentes serviços de saúde. Lançada inicialmente com o serviço de imunização, passou a realizar exames médicos e hoje, atende cerca de 50 operadoras, que têm juntas 6 milhões de clientes.

Expectativa é de que até 2027 a Beep alcance o faturamento anual de R$ 1 bi, diz Vander Corteze, médico fundador e presidente da healthtech Foto: Dani Leite/Beep

Com esse público potencial, a Beep tem cerca de mil funcionários, 400 carros e já realizou 1 milhão de atendimentos desde que foi criada, em 2016, no Rio de Janeiro. Hoje, atende 100 cidades e está presente também em São Paulo e Brasília. Com o aporte, o diretor gerente do Lightsmith, Jay Koh, assume uma cadeira no conselho.

Os R$ 100 milhões do novo investimento serão usados em desenvolvimento de tecnologia, nos próximos dois anos. Um dos objetivos é usar aprendizado de máquina no traçado de rotas para que as equipes, compostas por motorista e profissional de enfermagem, tenham as viagens otimizadas da melhor maneira possível.

Segundo Corteze, caso seja mantida a tendência de crescimento, a Beep tem a expectativa de alcançar o faturamento anual de R$ 1 bilhão, até 2027.

