A Netshoes tomou conhecimento, por meio de suas ferramentas de monitoramento, de que foi vítima de um incidente cibernético, que pode ter resultado no vazamento de arquivos contendo dados de clientes. O incidente não envolveu informações sensíveis e não afetou as operações da empresa.



Assim que foi informada sobre o incidente, a Netshoes reforçou todas as medidas de segurança e controle. A empresa também iniciou uma investigação forense sobre o ocorrido e trabalhará juntamente com os órgãos competentes, inclusive com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para esclarecer as circunstâncias do episódio e evitar eventuais contratempos aos clientes.



A Netshoes opera em estrita conformidade com a lei e está absolutamente comprometida com a segurança da informação, com a transparência e a privacidade, seguindo rigorosos padrões globais, baseados nas melhores práticas de mercado.