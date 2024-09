Novos recursos de Inteligência Artificial podem revolucionar o turismo

Viajar pelo mundo é um dos sonhos de consumo mais comuns entre os brasileiros hoje em dia, mas muita gente deixa essa ambição de lado por conta de barreiras culturais ou linguísticas. Não é à toa: não falar a língua do país que se visita pode fazer com que tarefas corriqueiras como pegar um táxi ou fazer uma reserva num restaurante virem um enorme perrengue. Mas com a ajuda da inteligência artificial, talvez seja possível vislumbrar um futuro em que esses desafios se tornam mais simples, graças a recursos como tradução instantânea e teclados preditivos.

Para quem tem um celular da linha Galaxy S e ou Galaxy Z, esse futuro já faz parte do presente. Isso porque, no começo deste ano, a empresa lançou o Galaxy AI, uma plataforma de inteligência artificial embarcada no sistema operacional de seus smartphones que é capaz de realizar tarefas poderosas de maneira simples. A tecnologia é capaz de auxiliar em diferentes desafios que um viajante enfrenta no exterior.

Galaxy AI, plataforma de inteligência artificial da Samsung capaz de realizar tarefas poderosas de maneira simples Foto: Divulgação/Samsung

Um bom exemplo é o sistema de tradução instantânea, útil tanto para viagens pessoais quanto corporativas. Basta apenas ter um celular na mão com o Galaxy AI para conseguir, por exemplo, falar com alguém que domina outro idioma. É mais simples do que parece: ao ouvir uma frase em português, o sistema pode traduzi-la para diferentes línguas, repetindo-a para quem está do outro lado da conversa. Quando a pessoa estrangeira responde, o sistema também traduz o que foi dito para português, permitindo uma troca de ideias fácil e sem necessitar de intérprete ou conexão à internet.

Isso acontece porque o Galaxy AI funciona como um sistema de inteligência artificial generativa, que se baseia em bilhões de parâmetros (isto é, textos e exemplos num banco de dados) para encontrar os melhores resultados dentro de padrões. É um sistema que ainda se torna melhor com o tempo, uma vez que a plataforma é capaz de aprender com os exemplos de uso fornecidos pelas pessoas. “Outra vantagem do Galaxy AI é que o sistema é capaz de traduzir pensando no contexto da conversa, buscando termos similares em outras línguas e não apenas o significado específico de cada palavra. Isso torna as traduções mais fluidas e corretas”, explica Edney Souza, professor da ESPM e embaixador de IA da Samsung.

Além da tradução instantânea em tempo real, numa conversa ao vivo, o sistema também tem a capacidade de fazer ligações em duas línguas diferentes, facilitando tarefas como reservar um restaurante ou marcar um passeio. A ferramenta funciona da mesma forma, servindo de intérprete para quem está falando em idiomas diversos, e a tradução é toda feita localmente, garantindo a privacidade das ligações. Inicialmente, o serviço atende 13 línguas, incluindo não só português, inglês, espanhol e alemão, mas também coreano, polonês ou vietnamita.

Para quem prefere digitar em vez de falar, o Galaxy AI conta ainda também com um teclado-tradutor, que é capaz de traduzir em tempo real uma mensagem digitada em português, por exemplo. Além da função de intérprete, o serviço ainda contém ferramentas que auxiliam na redação do texto, indicando palavras mais corretas em contextos formais ou informais – o que também é muito útil por considerar a cultura de cada país.

Editor de imagens

Outra ferramenta do Galaxy AI que pode ajudar muito quem viaja é o editor de imagens. Movido por um modelo criado pela Samsung, o Gauss Image, o sistema pode mover ou excluir objetos de imagens com poucos cliques. Afinal de contas, quem nunca tirou uma foto na frente de um ponto turístico que está cheio de outras pessoas no fundo?

Com o novo recurso da Samsung, é possível “limpar” as pessoas do fundo apenas com poucos toques na tela, sendo que o sistema tem a capacidade não só de apagar, mas também de preencher o espaço a partir do contexto ao redor. “É um nível de edição impressionante, que somente especialistas muito treinados conseguem detectar”, comenta Souza. “E o mais impressionante é que esse sistema, que antigamente estava disponível apenas em softwares avançados, hoje está embarcado dentro dos celulares.”