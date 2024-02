Empresa de IA supera Amazon e Google e se torna a terceira mais valiosa dos EUA; saiba qual

A Nvidia, uma das principais empresas de inteligência artificial dos Estados Unidos, ultrapassou em valor de mercado nesta quarta-feira, 14, a Alphabet, dona do Google. As ações da companhia subiram 2,46%, a US$ 739, fazendo com que ela alcançasse US$ 1,825 trilhão em valor de mercado. A Alphabet, cujas ações também registraram alta de 0,55% nesta quarta, passou a valer US$ 1,820 trilhão, segundo o site companiesmarketcap.

PUBLICIDADE Com a movimentação, a Nvidia tornou-se a quarta maior empresa em valor de mercado do mundo (e a terceira dos Estados Unidos), atrás agora da Saudi Aramco, que tem um valor estimado de mais de US$ 2 trilhões. O ranking é liderado pela Microsoft (mais de US$ 3 trilhões) e pela Apple (cerca de US$ 2,8 trilhões). Na terça-feira, a Nvidia já havia superado a gigante do comércio eletrônico Amazon no fechamento das negociações em Wall Street, um marco que não alcançava desde 2002. Após vários dias de aproximação, a companhia encerrou o dia com um valor de US$ 1,78 bilhão, contra US$ 1,75 bilhão da Amazon, segundo dados da CNBC. Em 2002, a Nvidia ultrapassou a Amazon quando ambas as empresas valiam menos de US$ 6 bilhões. A Nvidia fabrica chips e processadores gráficos e é uma das maiores beneficiárias do recente desenvolvimento da inteligência artificial (IA), que aumentou a demanda por seus produtos. Seus chips que suportam recursos de IA podem custar cerca de US$ 20 mil por peça, e empresas como a Microsoft, OpenAI ou Meta precisam de dezenas de milhares deles.

Nvidia é uma das maiores fabricantes de chips e está surfando bem na onda da Inteligência Artificial Foto: Mike Blake / Reuters

A empresa de tecnologia deve divulgar seus resultados anuais de 2023 em 21 de fevereiro, mas somente no terceiro trimestre fiscal seus lucros aumentaram 1.259% em relação ao ano anterior, para US$ 9,243 bilhões./Com Broadcast e Efe