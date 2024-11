Oferta de assentos aéreos para este verão é 12% maior do que a do anterior

As companhias aéreas brasileiras vão disponibilizar 29,8 milhões de assentos para voos domésticos e internacionais durante a alta temporada de verão. O número é 12% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado.

A oferta demonstra a retomada sólida do setor, segundo a presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), Jurema Monteiro. "As companhias estão demonstrando sua confiança e aposta com mais investimentos para ampliação de malha, destacadamente no internacional", afirma. Em número de voos, o crescimento em relação ao ano passado será de 10,7%, com 17,8 mil viagens a mais. A alta temporada de verão se inicia em 15 de dezembro e vai até 28 de fevereiro.

Os números foram anunciados nesta segunda-feira, 11, em evento que marcou a renovação do programa “Conheça o Brasil: Voando”, iniciativa do Ministério do Turismo, em parceira com o Ministério de Portos e Aeroportos, Abear e companhias aéreas.

'As companhias estão de'monstrando sua confiança e aposta com mais investimentos para ampliação de malha', diz Jurema Monteiro, que preside a associação do setor, a Abear Foto: Hélvio Romero / Agência Estado

“A forte expansão do setor de aviação no Brasil reflete o trabalho feito pelas companhias e o empenho do governo federal em apoiar esse segmento”, afirma o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Aumento por região

A região Sudeste terá um incremento de assentos de 16,1%, puxado pela retomada de voos internacionais no Rio de Janeiro e em Minas Gerais e pelo crescimento do doméstico no Espírito Santo. No Sul, o crescimento será de 6,5%, com Santa Catarina ofertando o dobro de assentos internacionais do que o ano passado.

No Nordeste, as empresas também apostam na retomada internacional, com Ceará crescendo 57,7% e Pernambuco, 42,7%. Enquanto isso, no Centro-Oeste, a variação é de 14,8%, com Mato Grosso do Sul aumentando em mais de 25% a oferta doméstica. Já na região Norte, as empresas elevaram a disponibilidade de bilhetes no Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima.

Companhias

No caso da Azul, serão 3.994 voos extras entre dezembro e fevereiro, aumento de 12% em relação a 2023, com novas rotas e conexões para destinos nacionais e internacionais e quase 40% a mais de assentos.

Já a Latam disponibilizará 2,3 mil voos extras domésticos e internacionais durante a temporada de verão, de 1º de dezembro a 31 de janeiro. Rio de Janeiro (RJ), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Porto Alegre (RS) — cujo aeroporto, o Salgado Filho, reabriu os pousos e decolagens recentemente — e Curitiba (PR) receberão o maior número de passageiros da empresa no período.

A Gol, além de fortalecer a frota já disponível com mais voos para as cidades grandes receptoras de turistas, como Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Porto Alegre, Fortaleza, Florianópolis, Manaus, Foz do Iguaçu, Aracajú, Vitória, Navegantes/Balneário Camboriú, Natal, Maceió, Jericoacoara, Bonito, Maceió, Porto Seguro, Salvador, Caldas Novas, Campo Grande, Palmas, Ilhéus, Belém, divulgou que terá cinco novos destinos para esta temporada, sendo quatro internacionais.