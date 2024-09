ONS confirma apagão no sistema isolado de Roraima e diz que energia já foi restabelecida

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirmou neste domingo, 1º, o desligamento automático total do sistema isolado de Roraima. A ocorrência foi registrada às 11h53.

A concessionária Roraima Energia, distribuidora de eletricidade que atende o Estado, informou que um desligamento das usinas termelétricas que atendem a rede local ocasionaram um blecaute no sistema na região. "As causas do desligamento ainda estão sendo avaliadas", afirmou a empresa. Segundo a distribuidora, a recomposição do sistema foi concluída às 12h42. Os horários destoam dos divulgados pelo ONS. Conforme o órgão que opera o sistema nacional, a recomposição total foi concluída às 13h40.

Roraima é o único Estado brasileiro que não é ligado ao Sistema Interligado Nacional (SIN). A demanda por energia é atendida por usinas termelétricas instaladas na região.

Governo publicou decreto no ano passado autorizando importação de energia da hidrelétrica da Venezuela Foto: Marcelo Min/Estadão

Em agosto do ano passado, o governo publicou um decreto autorizando a importação de energia da hidrelétrica de Guri, na Venezuela, interrompida no governo Bolsonaro. Na época, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que seria necessário a Venezuela fazer um “retrofit” da linha de transmissão de 700 quilômetros da usina até a divisa do Brasil. Ele estimou que as obras poderiam demorar cerca de um ano.

O fornecimento de eletricidade da Venezuela foi interrompido em 2019, no início do governo Bolsonaro, devido a apagões no país vizinho. Por conflitos ideológicos, a retomada do fornecimento não foi negociada antes da volta de Lula à Presidência.