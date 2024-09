ONS deve recomendar volta do horário de verão em reunião com Silveira

RIO - O Operador Nacional do Setor Elétrico (ONS) deve recomendar ao Ministério de Minas e Energia (MME), nesta quinta-feira, 19, a volta do horário de verão para suavizar o impacto do período seco no sistema elétrico, disseram integrantes do segmento a par do assunto.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, chegou por volta das 14h30 à sede do ONS, no Rio de Janeiro, para uma reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), organizada extraordinariamente na capital fluminense. Os encontros normalmente ocorrem em Brasília. Segundo participantes do encontro, haverá apresentações técnicas do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) e do ONS. O primeiro órgão já teria dado um diagnóstico da situação a Silveira, informando que a seca é a pior em 94 anos, ou seja, de toda a série histórica, e que o mês de setembro não verá o retorno de chuvas consistentes, o que só deve acontecer após a primeira semana de outubro.

Haveria consenso no setor elétrico de que a adoção do horário de verão reduziria o acionamento de térmicas em momento de alta demanda Foto: Tiago Queiroz/Estadão

As mesmas fontes disseram que há inclinação pelo retorno do horário de verão dentro do governo, mas que uma decisão definitiva ainda não deve ser divulgada nesta quinta-feira, 19. Não restariam dúvidas dos benefícios técnicos ao sistema elétrico em momento de seca, mas há tratativas a serem feitas com a Justiça Eleitoral em função da dinâmica das eleições no início de outubro.

Silveira, inclusive, deve se reunir tão logo com a presidente do TSE, ministra Carmem Lúcia, para tratar do assunto. Ainda não há data para o encontro. Depois de acomodados os interesses das partes, a volta do horário de verão deve vir por decreto presidencial. Ainda não há, portanto, uma data prevista para a volta do horário de verão.

Uma fonte do MME disse haver consenso entre os atores do sistema elétrico de que, embora o pico de consumo de energia tenha se antecipado para as 15h, a volta do horário de verão pode alongar as curvas de geração de energia solar distribuída, fazendo com que coincida com o consumo alto do fim de tarde e início da noite, o que reduziria a necessidade de acionamento de térmicas para dar conta da demanda.