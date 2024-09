Opportunity vende participação na Santos Brasil para gigante da logística por R$ 6 bilhões

A Santos Brasil opera o Tecon Santos, o maior terminal de contêineres do Brasil e um dos maiores da América Latina, e responde atualmente por cerca de 17% da movimentação de contêineres no Brasil. A empresa é listada no Novo Mercado da B3.

“Com a sua atuação global, a CMA CGM trará um potencial de geração de valor complementar ao momento da Santos Brasil. A CMA CGM assegura a sua confiança no país e o compromisso em continuar a trajetória de sucesso que o Opportunity e a Santos Brasil traçaram em conjunto. Ao concluir mais um ciclo de investimento, o Opportunity permanece confiante nas oportunidades existentes no Brasil, sobretudo no setor de infraestrutura e continuará com o seu objetivo de crescer e contribuir para o desenvolvimento do país”, informou o Opportunity por meio de nota.