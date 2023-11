O 13º salário é um direito dos trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos. O pagamento normalmente é feito em duas parcelas nos últimos meses do ano, a não ser que o trabalhador opte pelo adiantamento da primeira parcela nas férias.

Primeira parcela do décimo terceiro deve cair até quinta-feira, 30 Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Como o nome diz, o valor corresponde a um salário do trabalhador, menos os descontos. Quer saber como calcular o 13º salário? O prazo de pagamento da primeira parcela? Veja abaixo essas e outras perguntas e respostas sobre o 13º salário:

Como calcular o décimo terceiro salário?

O Estadão lançou uma calculadora para o cálculo do 13º salário. Acessa a ferramenta neste link e saiba quanto vai ganhar.

Até quando deve ser paga a primeira parcela do décimo terceiro salário?

O benefício é pago em duas parcelas: a primeira até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro.

Quanto vem na primeira parcela do décimo terceiro salário?

Para saber o valor da primeira parcela, é preciso dividir o salário bruto de novembro por 12 e multiplicar o resultado pelo número de meses trabalhados. A metade desse valor é o equivalente à primeira parcela do 13º salário.

Você pode calcular o valor das duas parcelas na calculadora do 13º salário do Estadão, disponível aqui.

Qual parcela do décimo terceiro salário é maior?

A primeira parcela tem valor maior. Isso porque não incidem descontos no valor, como INSS e Imposto de Renda, que são descontados na segunda parcela.

O que é descontado no décimo terceiro salário?

A segunda parcela do 13º salário tem desconto do INSS e do Imposto de Renda. Também são descontados pensão alimentícia, faltas e atrasos não justificados, se for o caso, entre outros.

Quem tem apenas um mês de trabalho recebe o décimo terceiro salário?

Para que o mês seja contabilizado no cálculo do décimo terceiro, é necessário que o funcionário tenha ao menos 15 dias trabalhados no mês - caso não, esse mês não deverá ser considerado na base de cálculo.

Como calcular as horas extras no décimo terceiro salário?

Para calcular o 13º salário, é preciso considerar a média dos valores das horas extras recebidas durante o ano. Isto é, a soma de todas as horas extras trabalhadas dividida pelo período de meses trabalhados naquele ano.

Por exemplo, se em 12 meses, o trabalhador recebeu R$ 500 de horas extras, por exemplo, a média será 500 dividido por 12 (meses), o que equivale a R$ 41,66. Essa média será utilizada no cálculo do 13º salário.

Quem está de licença maternidade recebe décimo terceiro salário?

Sim, a licença maternidade é considerada um período de serviço, mesmo com o afastamento da trabalhadora.