Painel solar portátil vira febre na Alemanha e toma varandas de apartamentos; conheça

BERLIM - Em uma feira de sustentabilidade em Berlim, uma nova engenhoca chamou a atenção de Waltraud Berg: um painel solar pequeno o suficiente para ser facilmente instalado na lateral de uma varanda e, em seguida, conectado a uma tomada para alimentar diretamente sua casa com a energia produzida pelo Sol.

"Fiquei absolutamente empolgada ao saber que existia algo assim, que você pode gerar sua própria energia e ser mais independente", disse Berg, uma aposentada que instalou sozinha vários painéis na varanda voltada para o Sul de seu apartamento em Berlim. Cada um dos painéis leves produz apenas eletricidade suficiente para carregar um laptop ou fazer funcionar uma pequena geladeira. No entanto, nas residências de toda a Alemanha, eles estão impulsionando uma transformação silenciosa, colocando a revolução verde nas mãos das pessoas sem que elas precisem fazer um grande investimento, encontrar um eletricista ou usar ferramentas pesadas.

“Não é preciso furar ou martelar nada”, disse Berg. “Basta pendurá-los na varanda como se fossem roupas molhadas na Itália.”

Pessoas em toda a Alemanha estão instalando painéis solares leves, sem a necessidade de um eletricista ou ferramentas pesadas Foto: Patrick Junker/NYT

Mais de 500 mil desses sistemas já foram instalados em toda a Alemanha, e as novas leis que flexibilizaram as regras sobre a instalação de painéis solares contribuíram para um boom no uso. Nos primeiros seis meses do ano, o país adicionou 9 gigawatts de capacidade fotovoltaica, a quantidade de energia solar que um sistema produz, segundo a Federal Network Agency, um órgão regulador alemão.

“Estamos observando um aumento contínuo nas instalações solares, em particular”, disse Klaus Müller, presidente da agência. “Em comparação com a capacidade total no final de 2023, quase 10% a mais de capacidade solar foi adicionada. Desse total, dois terços foram instalados em edifícios, o que inclui sistemas de varanda.”

Como parte de seu esforço para se afastar da dependência do gás natural russo, a União Europeia está procurando quadruplicar a quantidade de energia gerada por fontes fotovoltaicas até 2030, para 600 gigawatts. A Alemanha planeja atingir um terço dessa quantidade até o mesmo ano. Este ano, espera-se que a Alemanha adicione mais capacidade de energia solar do que qualquer outro país europeu, segundo a Rystad Energy.

Alguns dos painéis solares vendidos na Alemanha são fabricados por empresas europeias, mas a maioria é produzida na China, cujo domínio do setor global permite que ela forneça painéis solares a custos cada vez mais baixos, disse Nicholas Lua, analista da Rystad Energy.

“Os painéis de pequena escala têm se beneficiado das mesmas economias de escala que o sistema de fabricação de energia solar da China tem à sua disposição”, disse ele.

No início dos anos 2000, a Alemanha incentivou as pessoas a instalar painéis solares nos telhados de suas casas, recompensando-as com pagamentos, conhecidos como tarifas de alimentação, pelo envio de energia para a rede. Mas essas tarifas se tornaram menos lucrativas nos últimos anos, tornando esses investimentos em larga escala menos atraentes.

Os chamados sistemas plug-in envolvem o roteamento da corrente contínua gerada pelos painéis para um inversor, que a converte em corrente alternada. Em seguida, eles podem ser conectados a uma tomada de parede convencional para fornecer energia a uma residência.

Janik Nolden, que com dois amigos fundou a Solago, uma start-up alemã que vende painéis solares para telhados e as versões plug-in, disse que a maioria de seus clientes estava interessada em instalar os painéis por conta própria. A maioria dos que ele vende é produzida na China, que fabrica painéis de melhor qualidade e mais baratos do que os produzidos na Europa. "Se meus clientes estivessem exigindo painéis fabricados na Europa, eu os teria em estoque", disse ele. "Mas não é o caso." Instigado por perguntas de pessoas que fazem bricolagem, Nolden começou a postar vídeos on-line explicando como os painéis funcionam, além de como planejá-los, instalá-los e otimizá-los. "O faça-você-mesmo é o futuro", disse ele. "As pessoas querem fazer o máximo possível sozinhas."

A empresa, inaugurada em uma pequena loja em um subúrbio de Dusseldorf, na Alemanha, cresceu e agora ocupa um armazém do tamanho de um quarteirão da cidade de Nova York, com 50 funcionários ajudando a enviar oito caminhões de entregas para todo o país e para a vizinha Áustria.

Em outros lugares da Europa, os painéis solares plug-in são populares na Holanda, e o interesse está crescendo na França, Itália e Espanha, em parte impulsionado por uma queda constante nos preços.

A Solago, que foi inaugurada em uma pequena loja em um subúrbio de Düsseldorf, cresceu e passou a ocupar um armazém do tamanho aproximado de um quarteirão de Manhattan Foto: Patrick Junker/NYT

“Eles dizem que querem fazer uma contribuição”, disse Ofenheusle. “Mesmo que isso represente uma economia de menos de € 100 por ano, eles aceitarão de bom grado porque é para a próxima geração.”

As instalações solares não são populares apenas em residências na Alemanha: Cada vez mais empresas estão instalando sistemas fotovoltaicos Foto: Patrick Junker/NYT

Um desenvolvimento recente é a introdução de baterias de pequena escala que permitem aos usuários armazenar a eletricidade gerada durante os horários de pico para ser usada à noite ou durante a madrugada.

Os aplicativos permitem que os usuários verifiquem a quantidade de eletricidade que estão produzindo a qualquer momento. Para alguns, isso se tornou tão viciante quanto a mídia social ou um videogame, gerando rivalidades amigáveis entre vizinhos, mas também aguçando o apetite por mais economia.

Quando Thomas Losch ouviu pela primeira vez sobre a instalação solar de um vizinho — vários painéis plug-in conectados a medidores inteligentes que permitiam que o vizinho otimizasse o uso da eletricidade — ele zombou da ideia.

Mas ficou curioso e, há dois meses, comprou seu próprio conjunto de painéis plug-in para colocar no telhado de sua garagem. Agora, a primeira coisa que ele faz todas as manhãs é abrir seu aplicativo para verificar quanta eletricidade está sendo gerada.

“Agora estou completamente viciado em como posso produzir energia a partir do Sol”, disse ele. “É como tomar uma droga.”

Esse fenômeno não é incomum, disse Nolden. Muitos de seus clientes que compram os kits plug-and-play menores acabam voltando para pedir um sistema completo para o telhado.

Depois de apenas dois meses com o sistema menor em sua garagem, Losch disse que já estava contemplando as possibilidades de coisas que poderia alimentar com uma instalação completa no telhado, como um veículo elétrico com uma bateria maior.

Seu sistema já gera energia suficiente durante o dia para operar condicionadores de ar portáteis nos quartos do andar superior de sua casa. Além da economia financeira, no entanto, ele disse que sente satisfação por estar tomando medidas para reduzir sua pegada de carbono.

“Não é como se eu estivesse salvando o mundo, mas estou fazendo a minha parte”, disse ele. “É uma sensação boa.”

