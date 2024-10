Paralisação no IBGE: entenda o que está por trás do protesto de 24h nesta terça-feira

Em junho deste ano, Pochmann já havia afirmado, por meio de publicação em uma rede social, que o IBGE estava devolvendo imóveis alugados na capital fluminense, mirando a redução de custos com a locação de “unidades alugadas a peso de ouro”, que permaneceram parcialmente ociosas após o regime de trabalho remoto implementado no órgão durante a pandemia de covid-19. Os servidores estariam sendo deslocados para o trabalho presencial de escritórios no centro do Rio para outros bairros. Os servidores reagiram com questionamentos sobre a oferta reduzida de transporte público e o custo mais elevado com logística, por exemplo.

Falta de diálogo

Os servidores reclamam não terem sido consultados nem informados sobre a Fundação IBGE+. Em cartas abertas, gerentes e coordenadores mencionam sugestões para “a melhoria do ambiente institucional, hoje claramente conturbado”, defendendo também a necessidade de aprimoramento na comunicação da direção atual com os servidores.

Carta assinada pelos coordenadores e gerentes da Diretoria de Geociências expõe que: “A ausência de um processo decisório institucionalizado compromete a efetividade das ações e, sobretudo, a harmonia do ambiente de trabalho e o engajamento das equipes com a missão institucional do IBGE. A falta de participação ativa dos/as coordenadores/as, gerentes e equipes em discussões fundamentais e no processo decisório do Instituto enfraquece o sentido de responsabilidade compartilhada e impede que as decisões contemplem a realidade e as especificidades de cada área”.