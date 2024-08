Passagens aéreas podem subir de 15% a 20% com reforma tributária, diz CEO da Latam

O texto da reforma tributária nos moldes atuais pode levar a uma alta de 15% a 20% nos preços das passagens aéreas domésticas e internacionais no Brasil, segundo o CEO do Grupo Latam no País, Jerome Cadier. Neste cenário, o executivo se diz preocupado sobre os impactos negativos da maior cobrança de impostos para o setor.

“A tributária vai acarretar em um aumento relevante no preço de passagens, o que impacta negativamente a demanda, reduz a capacidade de crescimento das aéreas e diminui a atratividade para turistas internacionais”, afirmou Cadier durante teleconferência de resultados promovida na noite desta quarta-feira, 7.

'Teremos de repassar para as tarifas', diz o presidente da Latam no Brasil, Jerome Cadier Foto: Tiago Queiroz/Estadão

PUBLICIDADE O executivo argumentou que a aviação é um dos setores que terão aumento da carga tributária com a reforma, “o que vai na contramão da tendência vista em outros países”. Segundo ele, governos que já adotaram o modelo de imposto único incluíram o segmento na lista de setores contemplados pela exceção. No texto atual, as companhias brasileiras pagariam a alíquota cheia. Cadier afirma que isto elevaria de forma muito significativa o volume de imposto pago pelas aéreas. “Teremos de repassar isso para as tarifas”, reforçou.

O CEO da Latam Brasil disse que o setor continua se mobilizando para sensibilizar legisladores sobre estes impactos que seriam “extremamente negativos para o Brasil no longo prazo”.

Investimento de US$ 2 bi

O Grupo Latam anunciou, nesta semana, o investimento de US$ 2 bilhões para o Brasil nos próximos anos. Grande parte do montante será direcionado à renovação e à manutenção da frota, segundo o CEO. O montante também será utilizado para retrofit (customização) de aeronaves e otimização de projetos digitais, com a melhoria do programa de fidelidade, por exemplo.

O anúncio do investimento ocorreu na segunda-feira, 5, em Santiago, no Chile, após uma reunião de dirigentes da companhia aérea com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cadier esclareceu que o montante já estava previsto no plano financeiro da companhia.